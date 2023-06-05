„Как будто второй раз похоронила…“ Придя на кладбище, женщина обнаружила, что могила ее мужа засыпана песком

„Ведь рядом есть дорожка, бросали бы туда, – рассуждает она. – Да, нам сказали, что нашу могилу предварительно покрыли пленкой, и потом ничего не будет, но все равно непонятно, почему нельзя было сделать по-человечески?“

„Да, песок убрали, живые цветы пострадали, – отмечает пенсионерка. – На могиле были следы, то есть понятно, что по ней топтались. И не один человек! Отломался кусок опалубки – видно было, что те, кто копал соседнюю могилу, вставали на край опалубки, и под их тяжестью отломался кусочек. Судя по следам, оставленным на могиле, это был большой мужчина с огромной ножищей, и понятно, что по его весом опалубка не выдержала“.

На следующий день дочь пенсионерки поехала снова на кладбище, чтобы посмотреть, что там с могилой их дорогого отца и мужа.

„И конечно, когда я увидела, что все засыпано горой песка, я была в ужасе! – снова начинает плакать пенсионерка. – Мы с дочкой тут же пошли в администрацию, рассказали о проблеме, но нам ответили: „Что вы волнуетесь! Завтра уже все уберут!“ В общем, они как-то легкомысленно отнеслись к ситуации, вроде как ничего страшного не произошло“.

„Это было ужасно, – говорит взволнованная пенсионерка. – Могила вся засыпана, портрет мужа валяется на земле… Мне аж с сердцем стало плохо! И надо же было такое придумать – знали же, что праздник, Радоница. Что в этот день многие приходят навестить могилы своих родственников… Я еще у входа на кладбище встретила своих двоюродных сестер, и мы договорились, что они проведают своих родственников и потом подойдут к нам. Мне было очень стыдно, я боялась, что они все увидят, в каком беспорядке наша могила…“

Лидия позвонила на следующий день в редакцию нашей газеты и поделилась эмоциями: она до сих пор находится в потрясении.

„МК-Эстония“ задала эти вопросы руководству кладбища Лийва и попросила также разъяснить, почему вообще рабочие кидают песок и землю на другие могилы и каким образом кладбище Лийва компенсирует женщине ущерб?

Однако мы не получили ответ в срок, а после напоминаний пришло письмо следующего содержания: „Спасибо за информацию, мы просим человека обратиться для выяснения всех обстоятельств к администрации кладбища Лийва“.

Кому что принадлежит?

„Эта проблема – очень щекотливая, – отмечает Евгений Твердохлебов, присяжный адвокат из Advokaadibüroo Vindex. – Потому что могила не принадлежит тому, кто заключил договор пользования. Не нужно забывать, что у участка земли есть и собственник, которого представляет администрация кладбища. И когда участок выдают в пользование, то собственник не меняется, просто человек, который заключает с кладбищем договор о взятии участка (могилы) в пользование, становится временным пользователем данной земли. То, что находится на могиле – опалубка, памятник, цветы – тоже может принадлежать не пользователю участка, а собственнику земли. Это зависит от того, в какой степени эти предметы соединены с землей“.

Он добавляет: „Например, если живые цветы на могиле находились в горшках, то они являются собственностью пользователя. А если были посажены в землю, то есть срослись с ней корнями, то они становятся существенной частью земельного участка и принадлежат уже собственнику земли, на которой организовано кладбище. Как, допустим, деревья, кусты и прочее на любом земельном участке. То же самое и с опалубкой, и с памятником. Если они соединены с землей, а так обычно и происходит, то они становятся собственностью не пользователя, а собственника земли“.

По словам юриста, многие думают: то, что находится на могиле, принадлежит им.