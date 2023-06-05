„Как будто второй раз похоронила…“ Придя на кладбище, женщина обнаружила, что могила ее мужа засыпана песком(33)
Жительница Таллинна Лидия (72) два года назад похоронила своего дорогого и любимого мужа. „25 апреля была Радоница, – рассказывает пенсионерка, – и мы с дочерью и внуком пошли на кладбище Лийва, чтобы проведать его. Однако обнаружили, что вся могила была засыпана песком! У меня был такой шок, как будто я его второй раз похоронила…“ Оказалось, на соседнем участке копали могилу, и не нашли ничего лучше, как насыпать песок на могилу мужа Лидии. В результате был нанесен ущерб опалубке и живым цветам. Кто его компенсирует, разбиралась „МК-Эстония“.
Лидия позвонила на следующий день в редакцию нашей газеты и поделилась эмоциями: она до сих пор находится в потрясении.
„Это было ужасно, – говорит взволнованная пенсионерка. – Могила вся засыпана, портрет мужа валяется на земле… Мне аж с сердцем стало плохо! И надо же было такое придумать – знали же, что праздник, Радоница. Что в этот день многие приходят навестить могилы своих родственников… Я еще у входа на кладбище встретила своих двоюродных сестер, и мы договорились, что они проведают своих родственников и потом подойдут к нам. Мне было очень стыдно, я боялась, что они все увидят, в каком беспорядке наша могила…“
Лидия отмечает, что они с дочерью каждую неделю ездят на кладбище, ухаживают за могилой, чистят опалубку, протирают ее тряпочкой, сажают и поливают живые цветы, убирают свой участок.
„И конечно, когда я увидела, что все засыпано горой песка, я была в ужасе! – снова начинает плакать пенсионерка. – Мы с дочкой тут же пошли в администрацию, рассказали о проблеме, но нам ответили: „Что вы волнуетесь! Завтра уже все уберут!“ В общем, они как-то легкомысленно отнеслись к ситуации, вроде как ничего страшного не произошло“.
На следующий день дочь пенсионерки поехала снова на кладбище, чтобы посмотреть, что там с могилой их дорогого отца и мужа.
„Да, песок убрали, живые цветы пострадали, – отмечает пенсионерка. – На могиле были следы, то есть понятно, что по ней топтались. И не один человек! Отломался кусок опалубки – видно было, что те, кто копал соседнюю могилу, вставали на край опалубки, и под их тяжестью отломался кусочек. Судя по следам, оставленным на могиле, это был большой мужчина с огромной ножищей, и понятно, что по его весом опалубка не выдержала“.
По словам пенсионерки, ее дочь снова пошла в администрацию кладбища и стала говорить о проблеме.
„Но там от нее просто отмахнулись, – говорит Лидия. – Дескать, никакой проблемы нет вообще, ничего компенсировать не будут“.
Пенсионерка не понимает: зачем вообще было кидать песок на их участок земли?
„Ведь рядом есть дорожка, бросали бы туда, – рассуждает она. – Да, нам сказали, что нашу могилу предварительно покрыли пленкой, и потом ничего не будет, но все равно непонятно, почему нельзя было сделать по-человечески?“
„МК-Эстония“ задала эти вопросы руководству кладбища Лийва и попросила также разъяснить, почему вообще рабочие кидают песок и землю на другие могилы и каким образом кладбище Лийва компенсирует женщине ущерб?
Однако мы не получили ответ в срок, а после напоминаний пришло письмо следующего содержания: „Спасибо за информацию, мы просим человека обратиться для выяснения всех обстоятельств к администрации кладбища Лийва“.
Кому что принадлежит?
„Эта проблема – очень щекотливая, – отмечает Евгений Твердохлебов, присяжный адвокат из Advokaadibüroo Vindex. – Потому что могила не принадлежит тому, кто заключил договор пользования. Не нужно забывать, что у участка земли есть и собственник, которого представляет администрация кладбища. И когда участок выдают в пользование, то собственник не меняется, просто человек, который заключает с кладбищем договор о взятии участка (могилы) в пользование, становится временным пользователем данной земли. То, что находится на могиле – опалубка, памятник, цветы – тоже может принадлежать не пользователю участка, а собственнику земли. Это зависит от того, в какой степени эти предметы соединены с землей“.
Он добавляет: „Например, если живые цветы на могиле находились в горшках, то они являются собственностью пользователя. А если были посажены в землю, то есть срослись с ней корнями, то они становятся существенной частью земельного участка и принадлежат уже собственнику земли, на которой организовано кладбище. Как, допустим, деревья, кусты и прочее на любом земельном участке. То же самое и с опалубкой, и с памятником. Если они соединены с землей, а так обычно и происходит, то они становятся собственностью не пользователя, а собственника земли“.
По словам юриста, многие думают: то, что находится на могиле, принадлежит им.
„Но если человек построил на чужой земле, например, дом, то эта земля не станет же принадлежать ему! Если дом соединён с землей, то он будет принадлежать собственнику земельного участка. А если дом, допустим, на колесах – то нет, – объясняет специалист. – Поскольку право застройки земли при сдаче участков кладбища в пользование не передается, то все, что пользователи делают на своих участках земли, укрепляя это все с землей (заказывают памятники, опалубки, оградки, сажают цветы), по сути, принадлежит не им, а собственнику земли. Также не исключено, что все, что в земле, также принадлежит собственнику земли. То есть если человека хоронят вместе с ценными вещами – а бывает так, что на покойном довольно дорогие вещи или их кладут к нему в гроб – то это имущество тоже, по сути, принадлежит собственнику земли с того момента, как их закопали“.
Он подчеркивает: „У человека есть право, чтобы его владения не нарушали. Не путаем с собственностью. Собственность – это когда вещь принадлежит мне, и я могу ее продать. А владение – это когда вещь находится в моих руках или под моей властью, но мне не принадлежит. Допустим, вы взяли в магазине с полки банку, но еще не донесли до кассы. Вы ее еще не купили, она еще не ваша. Но если подойдет другой человек и заберет у вас эту банку, это вызовет у вас возмущение. Он может сказать: „Ну это же не ваша банка, ну и что, что я у вас ее забрал“. А все-таки так делать нельзя. Поэтому здесь – похожая ситуация. Один человек поставил опалубку, и другой не должен ее ломать. Потому что люди ее поставили для того, чтобы пользоваться по назначению той землей, тем участком, который им был дан“.
„И если удастся доказать, что опалубку сломали эти нерадивые землекопы, – продолжает присяжный адвокат, – то возникает право требования к этим землекопам и тому, кто их нанял. Вероятно, они действовали не по своей инициативе, их кто-то попросил выкопать там могилу на соседнем участке. И вот тот, кто попросил, тоже несет ответственность“