Почему почти каждый день в разных городах Эстонии происходят пожары?

6 мая рано утром в Хаапсалу загорелась квартира в четырехэтажном доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили в задымленном жилье двух человек. Один из них был уже мертв, второго пытались реанимировать, но спасти его не удалось. Возможной причиной было названо неосторожное курение, в квартире не было датчиков дыма.

Днем 28 апреля в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Лийква в волости Харку горит двухэтажный дом. Спасатели обнаружили в горящем здании человека, но, к сожалению, его не удалось спасти. В качестве предварительной причины называли устаревшую электропроводку.

Утром 26 апреля серьезный пожар случился в волости Саку в Харьюмаа. Двухэтажный жилой дом выгорел полностью, двое детей были доставлены в больницу, к счастью, никто не погиб. Дом принадлежал заводчице собак, и хозяева с питомцами остались без крова.

Вечером 25 апреля в Нарве загорелась квартира в пятиэтажном доме. Спасатели нашли в квартире тело пожилой женщины. В тот же день вечером крупный пожар произошел и в Маарду. Из горящего деревянного дома самостоятельно смогли выбраться трое детей и один взрослый – никто, к счастью, не пострадал.

19 апреля в столичном районе Ласнамяэ загорелась квартира в муниципальном доме на Раадику. Как сообщает rus.err.ee, поздно вечером в Центр тревоги поступило сообщение, что в подъезде восьмиэтажного дома сработал дымовой датчик и виден дым. Прибывшие на место спасатели выявили возгорание в квартире первого этажа, эвакуировали жильца и передали его скорой помощи. В ходе работ по тушению пожара из квартиры вынесли двух собак, одной из которых удалось спасти жизнь, вторая, к сожалению, погибла. Спасатели проверили все квартиры подъезда, в больницу на осмотр доставили семерых человек.

Если посмотреть на сообщения о пожарах в конце апреля-начале мая, может сложиться впечатление, что практически через день что-то где-то горит. И что самое страшное, пожары случаются крупные – полностью выгорают как квартиры, так и дома, сжигая нажитое людьми за долгие годы.

„Пожар может произойти тогда, когда вы даже не подозреваете об этом. Но чтобы как-то снизить риски, стоит подумать о том, как обезопасить свой дом. Если вы сами не знаете, с чего начать, то всегда можно позвонить по номеру 1247 и пригласить в гости инспектора или пожарных, которые посмотрят ваше жилье и проконсультируют вас. Это абсолютно бесплатно“, – добавляет представитель Спасательного департамента.

Она рассказывает, что однажды в Тарту был случай, когда в одной из студенческих квартир сработала автоматическая пожарная сигнализация. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в одной из комнат загорелась одежда, лежащая на стуле. Сначала причина возгорания была непонятна, но потом выяснилось, что на одежду долгое время светили лучи солнца, отраженные от стекла. Благодаря автоматической сигнализации, которая вовремя сработала, удалось избежать серьезного пожара.

„Это может быть брошенный соседом сигаретный окурок, который попал на балкон ниже и поджег хранившиеся там вещи; это может быть замыкание в электропроводке стиральной машины, холодильника или любого другого бытового прибора, даже чайника, такие случаи были. Возгорание в доме может начаться из-за оставленной на плите еды – это одна из самых частых причин вызова спасателей в квартиры“, – отмечает Денисова.

„По данным по состоянию на 8.05.2023, по всей Эстонии произошло 204 пожара в жилых домах, что на 14 возгораний меньше, чем за тот же период в прошлом году, – комментирует советник отдела коммуникации Спасательного департамента Дарья Денисова. – Обычному жителю кажется, что пожары происходят каждый день и что они участились. К сожалению, да, каждый день что-то горит – мусорные контейнеры, квартиры, дома, машины, а с приходом весны и теплой погоды участились и возгорания на открытой местности. Для спасателей это – обычное дело. Конечно, хотелось бы, чтобы пожаров вообще не было, но, к сожалению, это невозможно“.

И это еще не все случаи. Что же происходит в Эстонии? Эпидемия пожаров?

В этот же день дотла сгорел дом в Ярвамаа, где для тушения пожара было

„Мы просили социальные службы помочь, предоставить временное жилье. В первый момент мы и не знали, куда обратиться. Не каждый же день происходят пожары! Я написала Марии Юферевой в социальных сетях. Она перевела нам 50 евро и дала совет, куда обратиться, – рассказывает Юлия. – Когда обратились в соцотдел, нам предложили жить в одном доме с асоциалами на Туулемаа. Но это ужасно! Сначала ночевали в машине, потом подруга помогла, сняла гостиницу на пять дней. Сейчас живем в квартире у друзей“.

Женщина рассказывает, что пожар начался в их квартире, в ванной, из-за короткого замыкания. При этом муниципальное жилье выгорело полностью: семья осталась без квартиры, без вещей, без всего.

Юлия, пострадавшая в пожаре, который случился в Ласнамяэ 19 апреля, рада, что ее пожилой отец, который в момент пожара был один дома, остался жив. Но из-за погибшей собаки, как признается Юлия, ее сердце разрывается.

„Пока никаких денег мы не увидели, и я не знаю, ждать ли чего-то. Я сама из Таллинна, жила в Копли, тоже после пожара стояла на очереди на муниципальное жилье 10 лет. Не дождалась, – констатирует женщина. – Не знаю, на какую помощь еще от волости или государства мы можем рассчитывать. Вроде бы, больше ни на какую. Сейчас благодаря неравнодушным людям удалось собрать чуть больше 30 000 евро, от Mamaabi поступило 756 евро. Люди помогают одеждой, продуктами. Справляемся своими силами“.

„Когда случился пожар, из волости приехали все: старейшина, инспекторы… Нам сказали, что могут дать то ли квартиру, то ли комнату. Я плохо помню, потому что тогда была в состоянии шока. Когда мы сказали, что не можем уйти в квартиру, так как у нас много собак, нам предложили, что собак заберут волонтеры. Но для нас это не вариант. В итоге мы пользовались дачным домиком соседа, управа Саку пообещала компенсировать ему коммунальные счета за месяц нашего проживания. Но жили мы там дней 10. Потом на наш участок привезли строительные домики, и мы переехали в них“, – рассказывает Анна.

Она добавляет: „У нас сгорело все. В чем были, в том и выбежали. Нам пообещали, что сделают ремонт в квартире, от застройщика есть страховка. Квартиру-то сделают, но вещи никто не вернет. Вроде бы какая-то дотация должна быть от города, но ее пока не было. Получается, что мы попали в страшную беду, а никому и дела нет“.

Оказывается, в Эстонии нет централизованной помощи погорельцам от государства. Как объясняет советник по коммуникации Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж, согласно Закону о социальном обеспечении, задача по оказанию неотложной социальной помощи лежит на местном самоуправлении. Иными словами, если произошла трагедия, нужно обращаться в соцотдел по месту жительства.

В Ласнамяэ горит не впервые

В прошлом году в Ласнамяэ уже был крупный пожар – огонь охватил дом на Паэ, 25. Тогда многие квартиры пострадали и от огня, и от воды и пены в ходе тушения пожара. Люди остались без жилья и имущества. Управа района тогда помогала пострадавшим, но в силу нехватки свободного жилья разместить погорельцев в муниципальных и социальных квартирах не удалось.

„Город может в таких случаях предложить имеющиеся на данный момент пустые муниципальные квартиры. Но их, как правило, нет, так как очередь большая, и как только становится известно, что квартира освободится, у нас уже есть и потенциальные новые жильцы. Чаще всего в таких случаях используют все же социальные дома, – поясняет старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. – Если речь идет о массовых несчастных случаях, когда

мест в социальных домах может не хватить, то здесь предусмотрена возможность временного размещения в местах эвакуации, где людям будут предоставлять спальные мешки. Последнее – это крайний вариант и, к счастью, за те годы, что я работаю в городе, использовать его ни разу не пришлось“.

Все, кто после пожара на Паэ нуждался во временном жилье, по словам Юлианны Юрченко, год назад были им обеспечены. А кто-то живет на городской площади и по сей день.