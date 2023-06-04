04.06.2023, 09:23
В Днепропетровской области после обстрела из-под завалов достали тело двухлетней девочки(19)
ФОТО: Erakogu
Ночью Россия обстреляла Днепропетровскую область Украины. Снаряды попали в жилые дома.
Из-под завалов разрушенного обстрелом дома в Подгородненской громаде Днепропетровской области достали тело двухлетней девочки, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.
Подгородненскую громаду обстреляли накануне вечером. Снаряд попал в двухэтажный дом, частично разрушив его и соседний. При обстреле пострадали 22 человека, пятеро из них — дети от шести до 17 лет.
Повреждены также 10 частных домов, магазин и газопровод.