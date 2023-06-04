За рубежом
04.06.2023, 09:23

В Днепропетровской области после обстрела из-под завалов достали тело двухлетней девочки

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Днепропетровская область
Днепропетровская область
ФОТО: Erakogu

Ночью Россия обстреляла Днепропетровскую область Украины. Снаряды попали в жилые дома.

Из-под завалов разрушенного обстрелом дома в Подгородненской громаде Днепропетровской области достали тело двухлетней девочки, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

Подгородненскую громаду обстреляли накануне вечером. Снаряд попал в двухэтажный дом, частично разрушив его и соседний. При обстреле пострадали 22 человека, пятеро из них — дети от шести до 17 лет.

Повреждены также 10 частных домов, магазин и газопровод.

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