Президент „Транса“ о победе в Кубке: надеюсь, благодаря этому триумфу отношение в Нарве к футболу изменится

„Эмоции после победы всегда очень хорошие. Нашей целью было выиграть этот кубок, и нам это удалось“, — сказал Бурдаков в интервью Soccernet.ee после финала.

По словам президента клуба, в „Трансе“ было напряженное время из-за плохих результатов в чемпионате. „В этом сезоне нервы были постоянно напряжены, потому что, к сожалению, мы не очень успешно выступаем в чемпионате. Последние несколько дней были тяжелыми, но я надеюсь, что благодаря кубковой победе мы теперь сможем улучшить свое положение в чемпионате, — сказал Бурдаков.

Теперь „Транс“ будет выступать в еврокубках, где в последний раз играл летом 2019 года. „Для каждого клуба Высшей лиги участие в еврокубах очень важно, в том числе и для нас. Если раньше мы играли в еврокубках почти каждый сезон, то в последнее время это происходит намного реже.

Эта кубковая победа чрезвычайно важна для клуба и для Нарвы. Надеюсь, что благодаря этому событию в Нарве изменится отношение к футболу, что позволит развить инфраструктуру. Мы единственная команда, у которой не хватает возможностей нормально подготовиться к сезону зимой, из-за чего нам намного сложнее конкурировать с другими командами“, — сказал Бурдаков.

Кроме того, благодаря выходу в еврокубки „Транс“ также получит финансовый бонус, в котором клуб остро нуждался после прекращения поддержки со стороны города в прошлом году. „Деньги нужны всем. Это помощь, в которой мы действительно нуждаемся. Благодаря этому мы сможем развивать нарвский футбол“, — сказал президент клуба.

У „Транса“ нет времени на вечеринку в честь победы в Кубке Эстонии, ведь уже в среду они отправятся на игру с таллиннским „Калевом“ в рамках 16-го тура Высшей лиги. „На данный момент я не могу сказать, как будем праздновать. Сезон чемпионата продолжается, поэтому времени на празднования нет, нужно работать“, — сказал Бурдаков.