ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (465-й день) | Зеленский заявил о готовности украинских сил к началу контрнаступления и подчеркнул необходимость в поставках боеприпасов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности украинских сил к началу контрнаступления. При этом он подчеркнул, что для его успеха, а также для защиты мирного населения Украине необходимо значительно больше систем ПВО и боеприпасов к ним, чем поставляют или обещают поставить ее западные партнеры сейчас.

Американский генерал Дэвид Петреус, который командовал международными силами в Ираке и Афганистане, а также занимал пост директора ЦРУ, выразил уверенность в успехе грядущего украинского наступления, сказав, что оно будет впечатляющим. Он также отверг опасения, что если на президентских выборах в следующем году в США победит республиканец, то помощь Украине может сократиться.

В субботу в Белгородской области в результате обстрелов погибли пять человек, еще 16 получили ранения, заявил глава региона Геннадий Гладков;

МИД Украины отверг предложенный сегодня Индонезией план мирного урегулирования по Украине, который включает среди прочего проведение референдумов на „спорных территориях“ под эгидой ООН. Комментируя этот план, представитель МИД Украины заявил, что „никаких спорных территорий между Украиной и РФ для проведения там референдума нет“.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил „представителей Минобороны РФ“ в минировании путей отхода наемников из Бахмута Пригожин отчитался, что по состоянию на 2 июня „практически все 99% подразделений ЧВК Вагнер“ покинули Бахмут. По его словам, позиции наемников переданы Минобороны РФ. Основатель ЧВК заявил, что на путях отхода наемников ждали „сюрпризы“: „сотни противотанковых мин и тонны пластида“. „Сейчас ведутся разбирательства и расследования. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители Министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают. <…> Все в целости и сохранности. Никто не пострадал. Что это было? Мы предполагаем, что эта была попытка публичной порки“, — цитирует заявление Пригожина его пресс-служба. Пригожин и ЧВК Вагнера, чьи наемники представляли основу российских сил в боях в Бахмуте, неоднократно публично конфликтовали с Минобороны РФ.

Владимир Зеленский заявил, что Украина не может получить не только достаточное количество зенитно-ракетных комплексов Patriot, но и ракет к ним, так как оказалась в очереди на поставку. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве. „Мы уже видим, без какого количества Patriot нам будет сложно. Наша задача не 70-75% поражения целей, а 100%. Это действительно амбициозная цель, она очень непростая из-за очереди за Patriot, и не только за Patriot, а за ракетами к ним. Большой дефицит“, - сказал украинский президент.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский объявил, что у Киева есть план Б на случай выхода России из зернового соглашения. Тогда Украина предложит компаниям гарантии - 547 миллионов долларов в соответствующем страховом фонде.

Война беспилотников. По данным Москвы, с начала боевых действий Россия уничтожила 4 452 дистанционно управляемых летательных аппарата, принадлежащих Украине. Звучит как много? Конечно, много. Но CNN пишет, что производство беспилотников в Украине растет с 50 единиц до 1 000 в месяц. В этом году страна планирует закупить до 200 000 беспилотников для своих вооруженных сил.

В Запорожской области украинские партизаны подложили бомбу под „Ниву“ Сергея Диводука и взорвали человека. Мужчина был бизнесменом, который держал кафе и планировал принять участие в местных выборах осенью, которые Россия хочет использовать для легитимизации своего правления на оккупированных территориях. The New York Times пишет, что подобные действия поднимают вопрос о допустимости партизанской деятельности, поскольку по военному законодательству солдатам запрещено убивать гражданских лиц. Однако партизаны утверждают, что они гражданские лица и действуют по украинским законам. Это означает, что русские воспринимают их как террористов, а не как солдат противника.

Министр внутренних дел Украины заявил, что в стране было проверено более 4800 бомбоубежищ, и 893 из них оказались непригодными для использования.

События в Украине стали причиной прибытия в Эстонию крупнейшего в истории эскорта военных кораблей НАТО: всего 50 кораблей в рамках учений Baltops.