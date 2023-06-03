Государство выделяет 28 млн евро на приведение в порядок малометражных домов

По словам руководителя отдела жилищного строительства и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, владельцы малометражных жилищ по-прежнему могут получить поддержку, но переход на новый источник финансирования временно приостановит подачу заявок. „Мы получили сигнал от участников рынка, что те, кто в настоящее время хочет отремонтировать свой дом, не смогут завершить работы в сроки, позволяющие произвести выплату из имеющегося бюджета. Чтобы никто не уостался без субсидий, мы приостановим текущий с 1 июля раунд и вновь откроем прием заявок уже во второй половине года. Безусловно, стоит продолжить работу над планами по обновлению жилья, чтобы работы можно было начать после возобновления раунда. Особенно учитывая, что в будущем будет доступно более постоянное финансирование для владельцев небольших домов на более длительный срок“.

„Обновление зданий полезно для климата и для кошелька каждой семьи, поскольку позволяет лучше управлять потреблением, экономить на расходах, улучшать качество жизни и быть независимым от колебаний цен“, - сказал министр климата Кристен Михал.

До сих пор наиболее распространенными видами субсидий, на которые подаются заявки, являются установка солнечных батарей, изоляция фасада, крыши, фундамента или первого этажа, обновление или замена систем отопления, замена окон и дверей, а также установка, ремонт или замена систем вентиляции.

На сегодняшний день решение о предоставлении поддержки было принято в 2255 случаях на общую сумму 15,36 млн евро. Финансирование проектов осуществлялось как из Фонда восстановления и устойчивости Европейского Союза (RRF), так и из национальных бюджетов. В ближайшие годы для распределения грантов будут использоваться средства RRF.

KredEx объявит о возобновлении раунда при первой возможности. Также стоит следить за информацией на сайте kredex.ee/majaduueks.