03.06.2023, 17:45
Эрдоган вступил в должность президента Турции на третий срок(4)
ФОТО: | IMAGO/SNA
В субботу, 3 июня, прошла инаугурация Эрдогана в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, пишет rus.err.ee.
Новый срок полномочий Реджепа Тайипа Эрдогана составит пять лет - до 2028 года, передает „Интерфакс-Украина“.
На церемонии инаугурации присутствовали представители 78 стран, включая глав государств и правительств 20 стран.
В субботу Эрдоган также назовет новый состав кабинета министров Турции.
Согласно официальным результатам второго тура, прошедшего 28 мая, Эрдоган выиграл президентские выборы с результатом 52,14%, тогда как оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу получил 47,86% голосов.