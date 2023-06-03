Биатлонист, пропавший в Норвегии в марте, предположительно найден мертвым
Биатлонист Эйвинд Спораланн, пропавший в Норвегии в марте, предположительно найден мертвым.
Полиция в четверг обнаружила труп в районе Балбергкампен в Лиллехаммере.
„До вскрытия мы не можем с уверенностью сказать, что это Эйвинд Спораланн, но у нас есть все основания полагать, что это он.
Для родственников и полиции было важно найти его, чтобы получить ответы на вопросы о том, что могло произойти“, – сказала начальник отдела расследований в полицейском участке Лиллехаммера Рагнхильд Оурен.
22-летний спортсмен исчез 19 марта. К поиску пропавшего биатлониста юниорской сборной Норвегии подключились спецслужбы. Он считался одним из перспективных молодых норвежских биатлонистов. Он является серебряным призером юниорского чемпионата Норвегии 2021 года.
Источник:“sports.ru„
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.