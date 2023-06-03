Биатлонист, пропавший в Норвегии в марте, предположительно найден мертвым

Полиция в четверг обнаружила труп в районе Балбергкампен в Лиллехаммере.

„До вскрытия мы не можем с уверенностью сказать, что это Эйвинд Спораланн, но у нас есть все основания полагать, что это он.

Для родственников и полиции было важно найти его, чтобы получить ответы на вопросы о том, что могло произойти“, – сказала начальник отдела расследований в полицейском участке Лиллехаммера Рагнхильд Оурен.

22-летний спортсмен исчез 19 марта. К поиску пропавшего биатлониста юниорской сборной Норвегии подключились спецслужбы. Он считался одним из перспективных молодых норвежских биатлонистов. Он является серебряным призером юниорского чемпионата Норвегии 2021 года.

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