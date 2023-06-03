ВНИМАНИЕ | Семь уездов получили предупреждение Агентства по окружающей среде о высоком уровне пожароопасности

Предупреждение о высоком уровне пожароопасности получили следующие уезды: Ида-Вируский, Ярваский, Пылваский, Тартуский, Валгаский, Вильяндиский и Выруский.

Хотя предупреждение передано семи уездам, сегодня высокая пожароопасность зарегистрирована по Эстонии в целом. Хотя наименьшая пожароопасность отмечается на островах, по данным Агентства по окружающей среде, он является средним.

Агентство по окружающей среде оценивает пожароопасность по пяти классам горимости. Если речь идет о классе горимости с первого по четвертый, разрешено лесопользование для заготовки дров, охоты, научной и учебной работы. Разрешается также находиться в лесу с целью проведения досуга, занятий спортом и заготовки лесных даров.

При определении класса горимости со второго по пятый действует система обнаружения пожаров в лесу, Спасательная служба должна быть готова к тушению лесных пожаров.

В случае самой высокой пожароопасности — пятый класс горимости — Спасательный департамент может запретить разводить в лесу открытый огонь, использовать гриль-оборудование, курение или пребывание в чужом лесу.

Завтра по всей Эстонии ожидаются дожди, что должно снизить пожароопасность до второго-четвертого класса горимости, однако местами сохранится опасность пятого класса горимости. Отсутствие осадков или кратковременные дожди в следующие дни не повлияют на оценку пожароопасности.