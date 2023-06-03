Новости Эстонии
03.06.2023, 17:30

ВНИМАНИЕ | Семь уездов получили предупреждение Агентства по окружающей среде о высоком уровне пожароопасности

 
Delfi
Пожар. Фото носит иллюстративный характер.
Пожар. Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Агентство по окружающей среде сообщило, что в семи уездах страны особенно велика опасность пожара.

Предупреждение о высоком уровне пожароопасности получили следующие уезды: Ида-Вируский, Ярваский, Пылваский, Тартуский, Валгаский, Вильяндиский и Выруский.

Хотя предупреждение передано семи уездам, сегодня высокая пожароопасность зарегистрирована по Эстонии в целом. Хотя наименьшая пожароопасность отмечается на островах, по данным Агентства по окружающей среде, он является средним.

Карта индекса пожароопасности на сегодняшний день.

Агентство по окружающей среде оценивает пожароопасность по пяти классам горимости. Если речь идет о классе горимости с первого по четвертый, разрешено лесопользование для заготовки дров, охоты, научной и учебной работы. Разрешается также находиться в лесу с целью проведения досуга, занятий спортом и заготовки лесных даров.

При определении класса горимости со второго по пятый действует система обнаружения пожаров в лесу, Спасательная служба должна быть готова к тушению лесных пожаров.

В случае самой высокой пожароопасности — пятый класс горимости — Спасательный департамент может запретить разводить в лесу открытый огонь, использовать гриль-оборудование, курение или пребывание в чужом лесу.

Завтра по всей Эстонии ожидаются дожди, что должно снизить пожароопасность до второго-четвертого класса горимости, однако местами сохранится опасность пятого класса горимости. Отсутствие осадков или кратковременные дожди в следующие дни не повлияют на оценку пожароопасности.

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