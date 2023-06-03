Президент Карис – президенту Зеленскому: Эстония безоговорочно поддерживает стремление Украины в НАТО и ЕС

На встрече глава Эстонского государства отметил, что хотел посетить Украину в Международный день защиты детей, чтобы привлечь внимание к массовой депортации и убийству украинских детей. „Мы должны сделать всё, чтобы вернуть детей, которые были насильно увезены в Россию. Те, кто на разных уровнях власти принимает решения о депортации детей и реализует их, должны быть наказаны. Я не хочу жить в мире, где приходится вести диалог с теми, кто убивает детей, бомбит детские сады, больницы и университеты. Эти люди должны находиться в тюрьме“, – сказал президент Карис. Он добавил, что привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях должно начинаться с самого высокого уровня властной иерархии.

Глава государства подчеркнул, что Украина прежде всего нуждается в мире, который будет установлен на всей ее территории, и чтобы ни один ребенок в Киеве, Харькове, Донецке, Крыму – в любой точке Украины – больше не должен был сталкиваться с ужасами войны. „Мы должны обеспечить это путем укрепления европейской системы безопасности, что, в свою очередь, означает вступление Украины в НАТО и в Европейский союз“, – пояснил президент Карис.

Глава Эстонского государства отметил, что как бывший ученый он с ужасом видит, с какой жестокостью обращаются с украинским научным и образовательным сообществом. Более ста научных учреждений подверглись бомбардировкам, 9 из них полностью разрушены. Президент Карис призвал оказать поддержку украинским ученым, профессорам, преподавателям, работающим в Украине или за рубежом, предложив научные гранты и проекты сотрудничества. Он добавил, что Эстония предоставляет пособия украинским ученым и стипендиальные места в наших университетах.

Президент Эстонии Карис подчеркнул, что открытие здания детского сада в Овруче подтверждает возможность начала проведения восстановительных работ в Украине еще до окончания войны. Сегодня построенный в рамках сотрудничества государственного и частного сектора детский сад в городе Овруч Житомирской области торжественно открыл министр иностранных дел Маргус Цахкна. Глава Эстонского государства отметил, что восстановительным работам придаст ускорение экономическое сотрудничество между Эстонией и Украиной. В целях содействия этому его сопровождает бизнес-делегация из 24 человек, включая представителей сферы информационных технологий, инфраструктурных и строительных предприятий. Вместе с президентом в визите принимают участие министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало, а также ректор Таллиннского технического университета Тийт Ланд и проректор Тийт Лукк.