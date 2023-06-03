Новости Эстонии
03.06.2023, 17:07

Пить или не пить „Боржоми“? Конкурент ставит под сомнение слова представителя бренда

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Urmas Jõgeva
Värska Originaal AS-i nõukogu esimees
Покупать или не покупать, вот в чем вопрос.
Покупать или не покупать, вот в чем вопрос.
ФОТО: Authentic travel | Shutterstock

Председатель совета Värska Originaal Урмас Йыгева пишет о том, что половина суммы, которую мы платим за минеральную воду „Боржоми“, идет в карман сторонникам Путина.

Издание Delfi проделало большую работу, рассказав о том, что в розничной торговле по-прежнему можно обнаружить товары российского производства (статья „Секрет низких цен: российские и белорусские товары на прилавках бюджетных магазинов“). И можно только приветствовать тот факт, что одна из торговых сетей тут же откликнулась и немедленно изъяла из продажи российские товары.

К сожалению, в Эстонии все еще продаются товары, производители которых сумели обойти санкции. Речь идет о минеральной воде Borjomi. Компания-производитель входит в „Альфа-Групп“, которая принадлежит приближенному к Кремлю олигарху Михаилу Фридману. Этого человека правительство Великобритании назвало „прокремлевским олигархом, тесно связанным с Владимиром Путиным“. Другими словами, покупая продукцию этого предприятия, мы отдаем свои деньги воротилам, которые финансируют военную машину Кремля.

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