03.06.2023, 17:07
Пить или не пить „Боржоми“? Конкурент ставит под сомнение слова представителя бренда(20)
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Председатель совета Värska Originaal Урмас Йыгева пишет о том, что половина суммы, которую мы платим за минеральную воду „Боржоми“, идет в карман сторонникам Путина.
Издание Delfi проделало большую работу, рассказав о том, что в розничной торговле по-прежнему можно обнаружить товары российского производства (статья „Секрет низких цен: российские и белорусские товары на прилавках бюджетных магазинов“). И можно только приветствовать тот факт, что одна из торговых сетей тут же откликнулась и немедленно изъяла из продажи российские товары.