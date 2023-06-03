Пить или не пить „Боржоми“? Конкурент ставит под сомнение слова представителя бренда

Издание Delfi проделало большую работу, рассказав о том, что в розничной торговле по-прежнему можно обнаружить товары российского производства (статья „Секрет низких цен: российские и белорусские товары на прилавках бюджетных магазинов“). И можно только приветствовать тот факт, что одна из торговых сетей тут же откликнулась и немедленно изъяла из продажи российские товары.