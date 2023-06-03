ФОТО и ВИДЕО | Финал Кубка Эстонии: нарвский „Транс“ сенсационно обыграл „Флору“ и сыграет летом в еврокубках

В первом тайме „Флора“ была более активна в игре с мячом, а „Транс“ энергично защищался, но ни одной из команд не удалось забить. На 20-й минуте серьезную травму получил нападающий „Флоры“ и сборной Эстонии Сергей Зенев, который покинул поле на носилках.

На 53-й минуте после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи назначил пенальти. Удар Алекса Марковича с одиннадцати метров отразил вратарь „Флоры“ Паплавскис, но сербский легионер „Транс“ удачно сыграл на добивании и вывел свою команду вперед. На 72-й минуте Оямаа сделал навес с левого фланга, а Михайлов ударом головой сравнял счет в матче. На 81-й минуте южнокорейский игрок „Транса“ Ким До Хён после ошибки вратаря „Флоры“ снова вывел „Транс“ вперед.

„Транс“ в третий раз в своей истории выиграл Кубок Эстонии по футболу и этим летом сыграет в первом отборочном раунде Лиги конференций.

У „Транса“ в матче с „Флорой“ на игру были заявлены два главных тренера, Сергей Терехов и Валерий Бондаренко, под чьим руководством в 2019 году „Транс“ завоевал Кубок Эстонии.

До матча:

„Флора“ в последний раз играла в финале Кубка два года назад, когда проиграла 0:1 „Левадии“. Последняя кубковая победа была одержана годом ранее, благодаря победе над нарвским „Трансом“ со счетом 2:1.

Нынешний кубковый сезон начался для „Флоры“ с уверенных побед над „Легионом“ и „Элва“, в четвертьфинальном матче с „Курессааре“, который завершился вничью, все решилось в серии пенальти. В полуфинале против „Таммеки“ выход в финал был обеспечен благодаря голу Александра Шаповалова на 30-й минуте.

Путь таллиннской „Флоры“ к финалу:

1/64 и 1/32 финала: „Флора“, участвовавшая в еврокубках, стартовала в кубковых соревнованиях с 1/16 финала.

1/16-финала: „Флора“- „Легион“ 6:0

1/8-финала: „Флора“ – „Эльва“: 6:0

четвертьфинал: „Курессааре“ – „Флора“ 1:1 (пенальти. 3:5)

полуфинал: „Флора“ – „Таммека“ 1:0