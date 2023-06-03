ФОТО и ВИДЕО | Финал Кубка Эстонии: нарвский „Транс“ сенсационно обыграл „Флору“ и сыграет летом в еврокубках(15)
В субботу на стадионе „А. Ле Кок Арена“ в финальном матче Кубка Эстонии по футболу нарвский „Транс“ сенсационно обыграл „Флору“ (2:1) и летом будет играть в еврокубках.
В первом тайме „Флора“ была более активна в игре с мячом, а „Транс“ энергично защищался, но ни одной из команд не удалось забить. На 20-й минуте серьезную травму получил нападающий „Флоры“ и сборной Эстонии Сергей Зенев, который покинул поле на носилках.
На 53-й минуте после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи назначил пенальти. Удар Алекса Марковича с одиннадцати метров отразил вратарь „Флоры“ Паплавскис, но сербский легионер „Транс“ удачно сыграл на добивании и вывел свою команду вперед. На 72-й минуте Оямаа сделал навес с левого фланга, а Михайлов ударом головой сравнял счет в матче. На 81-й минуте южнокорейский игрок „Транса“ Ким До Хён после ошибки вратаря „Флоры“ снова вывел „Транс“ вперед.
„Транс“ в третий раз в своей истории выиграл Кубок Эстонии по футболу и этим летом сыграет в первом отборочном раунде Лиги конференций.
У „Транса“ в матче с „Флорой“ на игру были заявлены два главных тренера, Сергей Терехов и Валерий Бондаренко, под чьим руководством в 2019 году „Транс“ завоевал Кубок Эстонии.
До матча:
„Флора“ в последний раз играла в финале Кубка два года назад, когда проиграла 0:1 „Левадии“. Последняя кубковая победа была одержана годом ранее, благодаря победе над нарвским „Трансом“ со счетом 2:1.
Нынешний кубковый сезон начался для „Флоры“ с уверенных побед над „Легионом“ и „Элва“, в четвертьфинальном матче с „Курессааре“, который завершился вничью, все решилось в серии пенальти. В полуфинале против „Таммеки“ выход в финал был обеспечен благодаря голу Александра Шаповалова на 30-й минуте.
Путь таллиннской „Флоры“ к финалу:
1/64 и 1/32 финала: „Флора“, участвовавшая в еврокубках, стартовала в кубковых соревнованиях с 1/16 финала.
1/16-финала: „Флора“- „Легион“ 6:0
1/8-финала: „Флора“ – „Эльва“: 6:0
четвертьфинал: „Курессааре“ – „Флора“ 1:1 (пенальти. 3:5)
полуфинал: „Флора“ – „Таммека“ 1:0
Последняя кубковая победа „Транса“ была одержана в 2019 году, когда они обыграли „Нымме Калью“ в матче, который перешел в дополнительное время. Они вышли в финал и через год, но тогда проиграли „Флоре“.
„Транс“ также начал текущий кубковый сезон с побед, обыграли таллиннский „Калев“ со счетом 2:1 в 1/8 финала. В четвертьфинале они встретились с действующим обладателем кубка „Пайде“, и, поскольку ни одна из команд не смогла забить в основное и дополнительное время, победитель был определен в серии пенальти, где победу одержал „Транс“.
В полуфинале соперником был клуб из Табасалу, показавший хороший результат в кубковой серии, над которым была зафиксирована победа со счетом 1:0.
Путь нарвского „Транса“ к финалу:
1/64-финала: Нарвский „Транс“ – Табасалу „Уласабат“ +:-
1/32-финала: Тарту „Хелиос“ – Нарвский „Транс“ 0:9
1/16-финала: Нарвский „Транс“ – „Таллинн“ 5:0
1/8-финала: Нарвский „Транс“ – „Калев“ 2:1
четвертьфинал: Нарвский „Транс“ – „Пайде“ 0:0 (пенальти. 4:3)
полуфинал: „Табасалу“ – Нарвский „Транс“ 0:1
В этом сезоне команды дважды встречались в Высшей лиге. В игре третьего тура в марте „Флора“ показала свое явное превосходство, когда в ворота „Транса“ было забито пять мячей. В последний раз они встречались десять дней назад, и эта игра также завершилась победой „Флоры“: судьбу матча, завершившегося со счетом 1:0, на 8-й минуте решил Сергей Зенёв.
Кристо Тохвер — главный судья финала Кубка Эстонии. Ему ассистируют Сильвер Кыйв и Стен Клаасен, четвертым арбитром является Андрей Карху. Кевин Кайвоя и Сандер Сага являются видеоарбитрами финала Кубка. Игру будет транслировать ETV2.
Победитель Кубка Эстонии впервые был определен в 1938 году. С 2012 года Кубок носит имя легенды футбола Эвальда Типнера. „Флора“ поднимала трофей восемь раз, „Транс“ дважды.
Ранее место в еврокубках обеспечили: прошлогодний чемпион „Флора“, серебряный призер „Левадия“ и бронзовый призер „Пайде“. Четвертая европейская путевка принадлежит обладателю Кубка, но если Кубок поднимет над головой „Флора“, то „Нымме Калью“, занявший в прошлом году четвертое место в Высшей лиге, попадет в еврокубки.
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