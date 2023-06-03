Минобороны Украины: Россия пытается сорвать планы ВСУ по контрнаступлению, но безуспешно

„Их главная цель - остановить наше контрнаступление и поставить под удар наши центры принятия решений“, - сказал он в кулуарах международной конференции по безопасности „Диалог Шангри-Ла“ в Сингапуре.

Однако эти массированные нападения имели обратный эффект, считает Гаврилов.

Quote Message: Для России было огромным сюрпризом обнаружить, что эффективность их баллистических ракет оказалась почти нулевой против современных средств ПВО, которые мы получили от наших партнеров“ from Владимир Гаврилов, заместитель министра обороны УкраиныДля России было огромным сюрпризом обнаружить, что эффективность их баллистических ракет оказалась почти нулевой против современных средств ПВО, которые мы получили от наших партнеров“

Владимир Гаврилов,заместитель министра обороны Украины

Ничто не может помешать планам ВСУ и поколебать уверенность Украины в том, что она выиграет эту войну, добавил Гаврилов.

Он отказался комментировать недавние удары по российским приграничным территориям и атаки дронов на Москву.

„У них происходит много их внутренних процессов, которые, конечно, связаны с войной“, - сказал он.

Владимир Гаврилов отверг мирный план урегулирования, предложенный в рамках той же конференции в Сингапуре министром обороны Индонезии, сказав, что никаких компромиссов в вопросе территорий, включая Крым, быть не может.