По данным Международной федерации хоккея, сборная России завоевала бронзу ЧМ

Сборная России сохранила за собой высокое место, ведь ИИХФ добавила им после ЧМ в этом году столько же рейтинговых очков, сколько и Латвии, завоевавшей бронзовую медаль, пишет Iltalehti.

Таким образом, Россия набрала 1120 баллов, что оставило их на третьем месте в мировом рейтинге.

Iltalehti пишет, что ИИХФ дала много очков россиянам и белорусам, потому что хочет гарантировать, что обе команды попадут на чемпионат мира, когда вернутся в международный спорт, и им не придется начинать с низших дивизионов.

ИИХФ уже приняла решение в марте этого года, что сборные и клубы из России и Беларуси не будут участвовать в соревнованиях, проводимых под их эгидой, и в сезоне 2023/2024.

„Мы пришли к выводу, что еще слишком рано разрешать им вернуться. Слишком много рисков, особенно с точки зрения безопасности. Безопасность игроков, в том числе российских и белорусских, безопасность нашего персонала, безопасность организации, а также безопасность болельщиков. Вот как мы видим ситуацию и почему мы заняли такую ​​позицию“, — сказал Люк Тардиф, президент Международной федерации хоккея

В новом мировом рейтинге лидирует Канада, ставшая чемпионом мира, с 4150 баллами, а Финляндия (4080), не вошедшая в четверку лучших на домашнем чемпионате мира, опустилась на второе место. У россиян 4045 очков.

За тройкой лидеров следуют США, Германия, Швеция, Швейцария и Чехия. Латвия, которая удивила бронзовой медалью, поднялась на одно место и занимает десятое место после Словакии.

Сборная Эстонии сохранила за собой 28-е место среди 58 национальных сборных.

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