„Зеленый“ теперь не для всех: зеленые карты российских транспортных средств станут недействительными
С 1 июня 2023 года оформленные для российских и белорусских транспортных средств зеленые карты перестанут действовать в Эстонии и других государствах Европейской экономической зоны. Причем везде одновременно. Чем это обернется для тех, кто передвигается между этими странами на автомобиле, узнавала „МК-Эстония“.
Россия и Беларусь – государства-участники международной системы дорожного страхования, системы „Зеленой карты“. Беларусь вошла в систему в 2003 году, Россия – в 2009-м.
В 2023-м Эстония и другие государства-члены Европейской экономической зоны отказались от продления заключенного с Россией и Беларусью договора о сотрудничестве, касающегося зеленой карты, поскольку в отношении этих стран были введены международные санкции в связи с войной в Украине.
Взаимное непринятие
Член правления Фонда дорожного страхования Эстонии (LKF) Лаури Потсепп сообщил, что с 1 июня зеленые карты транспортных средств этих стран больше не будут действовать в Эстонии даже в случае, если указанный на зеленой карте период страхования истекает позднее этой даты.
Это означает, что с 1 июня 2023 года перестанут действовать:
1) в России и Беларуси – зеленые карты, выданные эстонским транспортным средствам;
2) в Эстонии – зеленые карты, выданные российским или белорусским транспортным средствам.
С 1 июня 2023 года в России и Беларуси также перестанут действовать зеленые карты зарегистрированных в Эстонии транспортных средств.
Если необходимо ехать в Россию или Беларусь на эстонском автомобиле, следует оформить на него местную дорожную страховку, как это было в 90-х.
Чтобы передвигаться по Эстонии на машине с регистрационными знаками России или Беларуси, необходимо будет оформить пограничное страхование или зарегистрировать машину в регистре дорожного движения Эстонии и оформить обычное дорожное страхование. Если транспортное средство с недействительной зеленой картой остановит полиция – это касается любой страны, которая с 31.05.2023 вышла из соглашения, – то возможен штраф как за езду без полиса обязательного страхования.
Оформить страховку можно на въезде
„Для передвижения по Эстонии российскому или белорусскому автомобилю можно оформить пограничное страхование любой страны Европейской экономической зоны; его не обязательно оформлять именно на границе Эстонии. Если же вы постоянно ездите по Эстонии на транспортном средстве, имеющем российскую регистрацию, необходимо получить для автомобиля эстонские номера и заключить договор дорожного страхования“, – объяснил Потсепп.
Пограничники проверяют у транспортных средств наличие действующего страхования как при въезде в Эстонию, так и при выезде из страны.
„Если у прибывающего в Эстонию транспортного средства отсутствует действующее в Эстонии страхование, мы не разрешим въехать в страну на таком транспортном средстве. В этом случае водитель транспортного средства сможет оформить на границе пограничное страхование“, – сказал руководитель Нарвского пограничного пункта Марек Лийва.
Купить загодя страховку у представителей страховой услуги стало практически невозможным, поскольку совершение денежных переводов между государствами затруднено.
Однако в России по-прежнему действует зеленая карта белорусского транспортного средства и наоборот.
Наша справка
Зеленая карта – это и международная система страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которая действует в 47 странах, и сертификат, подтверждающий наличие у выезжающего за рубеж владельца транспортного средства страхования гражданской ответственности перед третьими лицами. Ее можно оформить в страховом обществе для зарегистрированного в Эстонии транспортного средства вместе с эстонским полисом дорожного страхования.
Фонд дорожного страхования Эстонии (LKF) – держатель регистра дорожного страхования, гарантийный фонд дорожного страхования, бюро Зеленой карты в Эстонии и страховщик, занимающийся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, обусловленный поведением водителей транспортных средств, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование и которые не были установлены. Также LKF организует разрешение споров по поводу дорожного страхования через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.
Количество пересечений эстонско-российской границы гражданами ЭР (данные за первый квартал каждого указанного года):
2023 – 43 755
2022 – 24 790
2021 – 6 910
2020 – 106 609
2019 – 116 719
Источник: Департамент полиции и погранохраны, ERR.
Поездок стало меньше, чем до пандемии
За первые три месяца этого года граждане Эстонии выезжали из нашей страны в Россию 43 755 раз. Речь идет об общем количестве пересечений восточной
границы эстонскими гражданами, а не о количестве уникальных пересекающих, поскольку один и тот же человек может путешествовать в РФ и обратно по несколько раз. В первом квартале прошлого года таких пересечений границы зафиксировали 24 790.
„По сравнению с началом прошлого года граждане Эстонии в этом году действительно стали чаще посещать Россию, но это связано в основном с отменой коронавирусных ограничений. В первой половине прошлого года COVID-ограничения все еще действовали как на эстонской, так и на российской стороне“, – приводит rus.err.ee слова начальника погранпункта в юго-восточной Эстонии Петера Марана.
По его словам, если смотреть на статистику в более долгосрочной перспективе, можно заметить, что сейчас количество поездок в Россию – намного меньше, чем было в допандемийный период.
„На данный момент в Россию ездит в два-три раза меньше граждан Эстонии, чем до пандемии коронавируса и начала войны в Украине. В предыдущие три года значительное влияние на поездки в России оказывали вызванные коронавирусом ограничения“, – отметил Маран.
Вопрос-ответ
На вопросы читателей „МК-Эстонии“ ответил Лаури Потсепп, член правления Эстонского фонда дорожного страхования.
Можно ли с 1 июня пересекать границу России на автомобиле, зарегистрированном в Эстонии?
Без страховки пересекать границу нельзя. Вы можете пересечь границу на автомобиле, зарегистрированном в Эстонии, но для дальнейшего движения он должен быть застрахован российской дорожной страховкой (при въезде в Беларусь – белорусской дорожной страховкой). Оформить страховку можно на границе.
Какие есть альтернативы зеленой карте?
На эстонские автомобили в России и Беларуси вместо ранее действующей там зеленой карты нужно будет оформить местную дорожную страховку.
Страховку для использования в России и Беларуси можно сделать в любом городе Эстонии или только после пересечения границы?
Вы можете получить действующую в России и Белоруссии дорожную страховку для эстонского автомобиля на границе.
Что делать, если произошло ДТП с автомобилем из Эстонии в России или Белоруссии?
Отправляясь за границу на своем автомобиле, важно помнить, что в случае ДТП за пределами Эстонии необходимо учитывать порядок действий в аварийной ситуации той страны, где произошло происшествие.
В странах Европейского союза правила дорожного движения и правила оформления ДТП везде одинаковые, на территории России или Беларуси порядок немного сложнее.
Желательно иметь при себе бланки сообщения о дорожно-транспортном происшествии.
Также рекомендуется всегда вызывать на место происшествия полицию.
В случае ДТП, в котором вы являетесь виновником, кроме всех обычных процедур (вызов полиции, скорой и прочих действий, предусмотренных ПДД страны, в которой произошло ДТП), необходимо сообщить представителю страховой компании о страховом случае.
Если виновник ДТП – автомобиль, зарегистрированный на территории России, будет невозможно на месте оформить необходимые бумаги, вернуться обратно в Эстонию и уже отсюда общаться со страховой фирмой для ремонта автомобиля. В этом случае необходимо будет общаться со страховой фирмой именно в той стране, где произошла авария.