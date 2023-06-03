„Зеленый“ теперь не для всех: зеленые карты российских транспортных средств станут недействительными

„Для передвижения по Эстонии российскому или белорусскому автомобилю можно оформить пограничное страхование любой страны Европейской экономической зоны; его не обязательно оформлять именно на границе Эстонии. Если же вы постоянно ездите по Эстонии на транспортном средстве, имеющем российскую регистрацию, необходимо получить для автомобиля эстонские номера и заключить договор дорожного страхования“, – объяснил Потсепп.

Чтобы передвигаться по Эстонии на машине с регистрационными знаками России или Беларуси, необходимо будет оформить пограничное страхование или зарегистрировать машину в регистре дорожного движения Эстонии и оформить обычное дорожное страхование. Если транспортное средство с недействительной зеленой картой остановит полиция – это касается любой страны, которая с 31.05.2023 вышла из соглашения, – то возможен штраф как за езду без полиса обязательного страхования.

Если необходимо ехать в Россию или Беларусь на эстонском автомобиле, следует оформить на него местную дорожную страховку, как это было в 90-х.

С 1 июня 2023 года в России и Беларуси также перестанут действовать зеленые карты зарегистрированных в Эстонии транспортных средств.

Это означает, что с 1 июня 2023 года перестанут действовать:

Член правления Фонда дорожного страхования Эстонии (LKF) Лаури Потсепп сообщил, что с 1 июня зеленые карты транспортных средств этих стран больше не будут действовать в Эстонии даже в случае, если указанный на зеленой карте период страхования истекает позднее этой даты.

В 2023-м Эстония и другие государства-члены Европейской экономической зоны отказались от продления заключенного с Россией и Беларусью договора о сотрудничестве, касающегося зеленой карты, поскольку в отношении этих стран были введены международные санкции в связи с войной в Украине.

Россия и Беларусь – государства-участники международной системы дорожного страхования, системы „Зеленой карты“. Беларусь вошла в систему в 2003 году, Россия – в 2009-м.

Фонд дорожного страхования Эстонии (LKF) – держатель регистра дорожного страхования, гарантийный фонд дорожного страхования, бюро Зеленой карты в Эстонии и страховщик, занимающийся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. LKF возмещает ущерб, обусловленный поведением водителей транспортных средств, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование и которые не были установлены. Также LKF организует разрешение споров по поводу дорожного страхования через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.

Зеленая карта – это и международная система страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, которая действует в 47 странах, и сертификат, подтверждающий наличие у выезжающего за рубеж владельца транспортного средства страхования гражданской ответственности перед третьими лицами. Ее можно оформить в страховом обществе для зарегистрированного в Эстонии транспортного средства вместе с эстонским полисом дорожного страхования.

„Если у прибывающего в Эстонию транспортного средства отсутствует действующее в Эстонии страхование, мы не разрешим въехать в страну на таком транспортном средстве. В этом случае водитель транспортного средства сможет оформить на границе пограничное страхование“, – сказал руководитель Нарвского пограничного пункта Марек Лийва.

Пограничники проверяют у транспортных средств наличие действующего страхования как при въезде в Эстонию, так и при выезде из страны.

Источник: Департамент полиции и погранохраны, ERR.

Поездок стало меньше, чем до пандемии

За первые три месяца этого года граждане Эстонии выезжали из нашей страны в Россию 43 755 раз. Речь идет об общем количестве пересечений восточной

границы эстонскими гражданами, а не о количестве уникальных пересекающих, поскольку один и тот же человек может путешествовать в РФ и обратно по несколько раз. В первом квартале прошлого года таких пересечений границы зафиксировали 24 790.

„По сравнению с началом прошлого года граждане Эстонии в этом году действительно стали чаще посещать Россию, но это связано в основном с отменой коронавирусных ограничений. В первой половине прошлого года COVID-ограничения все еще действовали как на эстонской, так и на российской стороне“, – приводит rus.err.ee слова начальника погранпункта в юго-восточной Эстонии Петера Марана.

По его словам, если смотреть на статистику в более долгосрочной перспективе, можно заметить, что сейчас количество поездок в Россию – намного меньше, чем было в допандемийный период.

„На данный момент в Россию ездит в два-три раза меньше граждан Эстонии, чем до пандемии коронавируса и начала войны в Украине. В предыдущие три года значительное влияние на поездки в России оказывали вызванные коронавирусом ограничения“, – отметил Маран.

Вопрос-ответ

На вопросы читателей „МК-Эстонии“ ответил Лаури Потсепп, член правления Эстонского фонда дорожного страхования.

Можно ли с 1 июня пересекать границу России на автомобиле, зарегистрированном в Эстонии?

Без страховки пересекать границу нельзя. Вы можете пересечь границу на автомобиле, зарегистрированном в Эстонии, но для дальнейшего движения он должен быть застрахован российской дорожной страховкой (при въезде в Беларусь – белорусской дорожной страховкой). Оформить страховку можно на границе.

Какие есть альтернативы зеленой карте?

На эстонские автомобили в России и Беларуси вместо ранее действующей там зеленой карты нужно будет оформить местную дорожную страховку.