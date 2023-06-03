Перетренированность несет ущерб, а не быстрые результаты

Фармацевт подчеркивает, что упражнения нужно делать с умом и целенаправленно, и сравнивает их со строительством дома. „Прежде чем возводить крышу на дом, нужно сделать фундамент, а уже на него поставить стены и все остальные необходимые элементы. То же самое и с тренировками“, — объясняет Баар и приводит пример, что перед тем, как начать бежать марафон, нужно тоже создать какой-то фундамент – например, бегать полчаса подряд или какую-то определенную дистанцию, а затем постепенно начинать увеличивать нагрузку.

Кроме того, по словам аптекаря, также могут возникать перепады настроения, депрессия и легковозбуждаемое раздражение по поводу вещей, которые раньше казались незначительными. „Общий иммунитет также снижается, и разных недомоганий может быть больше, чем обычно — например, простуды и кашля“.

По его словам, более медленное восстановление после нагрузок является первым признаком перетренированности. „Перенапряжение может ощущаться по-разному – например, если вы раньше тренировались через день или даже каждый день, то при чрезмерной перегрузке человек больше не может держаться привычного расписания, и мотивация к упражнениям снижается. Также ухудшается и качество сна, дневная сонливость ощущается больше, чем обычно, а по вечерам бывает сложнее заснуть, потому что организм находится в состоянии стресса“, — перечисляет Баар.

Бессилие, снижение уровня аэробной производительности и мышечной силы — это еще более легкие последствия перетренированности. Но, помимо того, по словам специалиста в области здравоохранения, когнитивные способности также снижаются - мышление уже не такое острое, как обычно, а также могут возникнуть трудности с запоминанием вещей. „В результате более сильной перетренированности могут возникнуть такие повреждения и травмы, на восстановление от которых могут уйти месяцы и даже годы, и из-за чего занятия спортом могут совсем прекратиться“, — подчеркивает серьезность вопроса Баар.

По словам фармацевта аптеки Benu Лаури Баара, перетренированность, несомненно, опасна. „Разумеется, всегда хочется быстро увидеть результаты, и существует ошибочное мнение, что, тренируясь все больше и больше, мы добьемся именно тех плодов, которые соответствуют напряженному уровню тренировок. К сожалению, на этот счет существует горькая правда – тренируясь слишком много, вы оказываете себе медвежью услугу и результаты, наоборот, станут хуже, чем были раньше“, — объясняет Баар.

„В спорте говорят, что получение хорошей физической формы — это не спринт, а марафон, т.е. тренировка не происходит в одночасье, и чрезмерные нагрузки только навредят“, — говорит Баар. Он приводит в пример мышцы, развивающиеся именно во время отдыха, когда тело восстанавливает разорванные тренировкой волокна, делая их либо длиннее, либо толще, в зависимости от того, как вы тренируетесь. „Можно даже утверждать, что отдых и восстановление, а также здоровая и полноценная пища в качестве топлива так же важны, как и физические упражнения, и все это должно быть сбалансировано для достижения лучшего уровня физической подготовки“, — подчеркивает Баар.

Жажда победы и стремление к быстрому успеху не должны доводить тренировки до крайности

Стремление к победе и спортивный азарт, по мнению специалиста, являются основными причинами, по которым тренировки выходят за рамки допустимого. „Когда начинаешь тренироваться, то прогресс обычно заметен и он быстрый, и тогда человек может стать, так сказать, психологически зависимым от него. Неизбежно в какой-то момент организм достигает предела, за которым развитие уже не идет так бурно, а потому приходится начинать применять разные методы тренировок и тщательно следить за режимом отдыха и питания“.

По словам фармацевта, без знания рабочих механизмов тренировок есть склонность к быстрым и неправильным выводам – вот тогда и возникает заблуждение, что для дальнейшего развития необходимо еще больше упражнений, и так происходит перетренированность от излишних или чрезмерно тяжелых упражнений. „Тренировки — это навык, как и навыки кулинарии, где мастерство развивается со временем. Точно так же, как начинающий повар не может нарезать морковь за три секунды, не порезав палец, мышцы начинающего бегуна не могут выполнять столько работы, сколько у олимпийского спортсмена“, — говорит Баар.

Следовать планам тренировок топовых спортсменов опасно