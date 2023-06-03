В Финляндии начали изучать негативное влияние АЭС „Олкилуото-3“ на окружающую среду(2)
Работе третьего энергоблока сопутствуют негативные воздействия на окружающую среду. Ученые хотят проследить, как крупнейший в Северных странах энергоблок влияет на море и его обитателей, пишет Yle.fi.
В Финляндии начали изучать негативные для окружающей среды последствия работы АЭС „Олкилуото-3“.
В частности, ученые хотят проследить, как крупнейший в Северных странах энергоблок влияет на море и его обитателей.
Запущенная в середине апреля АЭС „Олкилуото-3“ производит около 1 600 мегаватт энергии, не выделяя в процессе парниковых газов.
Работе третьего энергоблока, однако, сопутствуют негативные воздействия на окружающую среду. Самое значительное из них – согревание морской воды.
Для системы охлаждения блока используется морская вода, расход которой у „Олкилуото-3“ составляет порядка 60 кубометров в секунду. Проделав весь путь, охлаждающая вода возвращается в море на 10 градусов теплее прежнего.
Олкилуото использует воду в объеме, примерно отвечающем объему стока двух рек среднего размера. Возвращающаяся в море вода согревает акваторию на несколько километров от места слива.
Директор по безопасности из Teollisuuden Voima Вели-Пекка Нурми, однако, не считает, что запуск „Олкилуото-3“ и одновременное увеличение теплых водных масс значительно ухудшат экологический баланс морской акватории.
Количество воды, используемой для охлаждения АЭС, огромно. Всего три энергоблока нуждаются в 120-130 кубометрах воды в секунду. Это больше, чем половина среднего объема стока реки Кокемяенйоки. Третий блок АЭС потребляет 57 кубометров от этого объема.
Вместе с водой в систему охлаждения АЭС неизбежно попадают рыбы и другие обитатели моря.
Еще в 2018 году Административный суд постановил, что вопрос нужно изучить. Исследование началось, когда „Олкилуото-3“ начал регулярное производство энергии.
В длящемся год исследовании хотят изучить, в том числе, влияние охлаждающей воды на популяцию рыб и морскую экосистему в целом. В частности, в каком количестве и какие виды рыб попадают в систему охлаждения вместе с водой. Исследование проводит Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Варсинайс-Суоми (Varsinais-Suomen ely-keskus).
По информации центра, больше остальных видов рыб страдает окунь. На основе проведенных исследований, в результате работы АЭС гибнет несколько центнеров окуней в год.
– Это не очень большое количество, но с помощью нового исследования мы получим новую информацию. Влияние забора воды на популяцию ранее не изучался, и теперь мы получим также эту информацию, – комментирует биолог центра Мика Сивил.