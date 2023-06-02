ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, какой парк открылся на столичной Ратушной площади!

„Цель создания временного парка – предложить горожанам взглянуть по новому на знакомое место и предоставить новые возможности для времяпрепровождения для таллиннцев и гостей столицы. В Старом городе могло бы быть больше растительности и незанятого публичного пространства. В то же время, мы верим, что этот эксперимент поможет увеличить доходы предприятий работающих на ратушной площади,“ – рассказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.



В парке можно расслабиться в плетёных креслах, почитать книги, выставленные на книжных полках Национальной библиотеки, послушать концерты и посмотреть представления на парковой сцене.



Парк будет открыт в два этапа. Первый этап включает сцену, сиденья и около 20 контейнеров с растениями. На втором, до Янова дня будет установлена ещё растительность и появится зона отдыха с плетёными креслами, а также читательский павильон.



Авторы проекта временного парка - архитектор отдела формирования пространства Таллиннского центра стратегического управления Анн Кристин Энтсон и ландшафтный дизайнер (Руководитель проекта „Зелёный след“) Ханнес Аава.

По словам Ханнеса Аава, идея родилась после того как в ходе нескольких обсуждений на городском уровне прозвучали мысли о том, что в Старом городе чувствуется нехватка незанятого публичного пространства. „Исходя из этого нам захотелось в год „Зелёной столицы“ провести пространственный эксперимент, который с одной стороны предложил бы людям новый опыт, и в то же время призвал бы подумать и обсудить публичное пространство не только Старого города но и всего Таллинна, в более широком смысле,“ – рассказал Аава.

„Посаженные в контейнерах растения, включают, в числе прочего, виды произраставшие в древности в монастырях старого города, как лаванда и настурция. Есть там и другие ценные как для людей так и для насекомых-опылителей растения,“ – рассказал руководитель проекта „Зелёный след“.

Рядом с растениями установлены таблички, с названиями растений, которые призывают ознакомиться с растениям поближе, почувствовать их аромат, потрогать и даже попробовать на вкус. Все растения будут пересажены осенью в другие зелёные зоны Таллинна.



В год Зелёной столицы Европы Таллинн наметил цель провести в городе ряд изменений. Проект „Зелёный след“ объединяет различную городскую деятельность, цель которой повысить качество городских зелёных зон, расширить их, поддержать развитие внутригородских озеленительных систем и опробовать новые решения по изменению городского пространства.