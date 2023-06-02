В Эстонии планируют поднять плату для грузовиков за пользование дорогами

Новый порядок начнет действовать с 2026 года. Размер платы будет зависеть от массы грузовика, числа осей, прицепов и класса выбросов по стандарту Euro. Для самых загрязняющих автомобилей, т.е. автомобилей класса Euro 0-2, суточная плата вырастет с 12 евро до 40 евро, передает rus.err.

По словам главы отдела автомобильных и железных дорог Министерства экономики и коммуникаций Айна Таттера, годовой тариф для наименее экологичных грузовиков вырастет более чем на 50%. Для остальных рост составит около 10%, а для грузовиков с нулевым уровнем выбросов ставка будет нулевой в течение первой пары лет.

Таттер отметил, что, по оценкам министерства, новый порядок не окажет серьезного влияния на стоимость грузоперевозок. Хотя поступления этого сбора увеличатся, основная цель все же состоит в омоложении автопарка.