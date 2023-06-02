Биржевая цена вырастет? Один из двух энергокабелей между Эстонией и Финляндией закроется на ремонт

Пресс-секретарь Elering Эло Эллермаа сообщила, что речь идет о плановом техническом обслуживании, осуществляемом каждые два года, и информация об этом была опубликована еще летом прошлого года, чтобы участники рынка могли учесть это при планировании производства.

В последние недели биржевые цены на электроэнергию в Эстонии были ниже, чем в Латвии и Литве, благодаря высокой выработке возобновляемых источников энергии в Финляндии. Между тем на Латвию и Литву влияют высокие цены в Польше.

Однако в последние несколько дней уровень цен в странах Балтии был примерно одинаковым, например, в субботу цены в трех странах составили 56 евро за мегаватт-час, тогда как в Финляндии в тот день электричество в среднем стоило 16,5 евро за мегаватт-час.

По словам Эллермаа, период для технического обслуживания был выбран с таким расчетом, когда потребление электроэнергии низкое, а в регионе больше возобновляемых источников энергии, чтобы это оказало наименьшее влияние на потребителей электроэнергии.