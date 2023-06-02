Таллинн выделяет субсидии на покупку велосипеда и шлема для школьников

По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, важно, чтобы здоровые привычки, включая привычку ездить на велосипеде, формировались у горожан в юные годы, не менее важно, чтобы молодежь владела навыками безопасного передвижения. „Обычно курсы для получения прав велосипедиста заканчиваются как раз в конце учебного года, поэтому напоминаем родителям, что для детей в возрасте от 10 до 15 лет после прохождения курса можно ходатайствовать о городской субсидии на покупку велосипеда и велосипедного шлема. Пособие на покупку велосипеда – шаг в сторону того, чтобы через несколько лет четверть поездок из дома в школу и обратно совершалась на велосипеде. Рост популярности велосипедного движения благоприятен для всех: в городе будет меньше пробок, воздух станет чище, а у горожан будет формироваться привычка вести здоровый образ жизни“, - пояснил Вимм.

Ходатайствовать о городской поддержке для покупки велосипедного шлема следует одновременно с представлением ходатайства о пособии на покупку велосипеда, необходимо предъявить квитанцию о покупке. Пособие на покупку шлема могут получить и те, кому пособие на покупку велосипеда было выплачено в прошлом году. Для этого нужно представить дополнительное заявление о желании получить субсидию на покупку шлема в течение года с момента подачи ходатайства о получении поддержки для покупки велосипеда. На данный момент в общей сложности представлено 324 заявления, выделено 305 пособий.

Целью создания субсидии „В школу на велосипеде“ является увеличение доли передвигающихся на велосипеде детей, продвижение здорового образа жизни и безопасного движения. Также субсидия направлена на то, чтобы как можно больше детей получали права велосипедистов, что позволит повысить осведомленность о безопасном передвижении и сформировать соответствующие навыки. Пособие также способствует выполнению целей программы Зеленой столицы Европы 2023, делает город более экологичным, повышая качество жизни горожан и их среду проживания.

Подробная информация о субсидии на странице https://www.tallinn.ee/ru/linnaratas .