„Я был уверен, что меня хочет женщина“. Убийство трансгендера в Старом городе: подсудимый изложил свою версию событий

Показания Кирилла Лукина, который обвиняется в убийстве женщины-трансгендера, противоречат словам его друга Алексея, но и последний тоже сказал, что пьяный Кирилл мог не понять сказанное в баре. В пятницу в Таллинне продолжился судебный процесс по делу об убийстве женщины-транссексуала, ее тело было обнаружено в Старом городе 9 июля 2022 года. пишет EPL.