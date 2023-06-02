02.06.2023, 21:13
„Я был уверен, что меня хочет женщина“. Убийство трансгендера в Старом городе: подсудимый изложил свою версию событий(39)
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA
Показания Кирилла Лукина, который обвиняется в убийстве женщины-трансгендера, противоречат словам его друга Алексея, но и последний тоже сказал, что пьяный Кирилл мог не понять сказанное в баре. В пятницу в Таллинне продолжился судебный процесс по делу об убийстве женщины-транссексуала, ее тело было обнаружено в Старом городе 9 июля 2022 года. пишет EPL.