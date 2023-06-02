ЧП и криминал
02.06.2023, 21:13

„Я был уверен, что меня хочет женщина“. Убийство трансгендера в Старом городе: подсудимый изложил свою версию событий

 (39)
Кирилл Лукин в суде
Кирилл Лукин в суде
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA

Показания Кирилла Лукина, который обвиняется в убийстве женщины-трансгендера, противоречат словам его друга Алексея, но и последний тоже сказал, что пьяный Кирилл мог не понять сказанное в баре. В пятницу в Таллинне продолжился судебный процесс по делу об убийстве женщины-транссексуала, ее тело было обнаружено в Старом городе 9 июля 2022 года. пишет EPL.

Судебный процесс проходит уже длительное время, и слово получили многие косвенные и прямые свидетели. Сегодня находящийся на скамье подсудимых Кирилл Лукин, которого обвиняют в убийстве Ребекки*, отвечал на вопросы своего адвоката.

Он подробно рассказал о своем тяжелом душевном состоянии: в ноябре 2021 году он расстался со своей девушкой, а летом прошлого года — и со следующей подругой.

Оставить комментарий Читать комментарии (39)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии