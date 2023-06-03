Украинка Мария: „Нам в Нарве все нравится, хотя не собирались жить здесь“

„Я соскучилась по детям, – говорит волонтер Настя. – Чужие дети чувствуют мою энергетику и сразу ко мне подбегают обниматься. Это так приятно“. Она рассказывает, что в хостеле, которым занимается организация „Рубикус“ и где она волонтерит, на все праздники они собирали украинских беженцев вместе, чтобы тепло встретить Новый год, 8 марта. „Мне помогали волонтеры уехать из Украины, я через Польшу добиралась в Эстонию, а потом и я сама стала здесь волонтером“, – очаровательно улыбается Настя. Она считает, что им важно всем дружить и собираться вместе. На празднике и мама Насти. Она фотографирует. Фотографов вообще много – кто-то на телефон делает снимки, кто-то на фотокамеры.

Для детей готов праздничный перекус – фрукты, печенье, сок. Немного в стороне стоит стол – за ним Екатерина Кузнецова из Дома Ингрии проводит мастер-класс для детей. Они раскрашивают красками банданы цвета украинского флага. Могут и просто порисовать за отдельным столиком. Гостей праздника также ждет музыкальный мастер-класс, который ведет девушка Настя. Она приехала в Нарву из Николаева, здесь живет больше года. На родине работала учителем музыки в школе и в детском саду, поэтому на празднике ей поручили отвечать за музыкальное сопровождение и подготовить для детей подвижные игры, следить, чтобы никому не было скучно.

Елена начинает говорить по-украински. По моей просьбе переходим на русский. Елена рассказывает, что 9 июня будет год, как они в Нарве. Сначала приехала из Херсона она и дети, через полгода присоединиться к ним смог и ее муж. Уже прекрасно освоились. Елена говорит, что даже получается радоваться весне, несмотря ни на что. Она учит эстонский язык и успевает ходить на курс швейного дела. В Украине она могла сшить платье ребенку, но специально не училась, а теперь ей стало это интересно. Возможно, потом сможет работать швеей. На родине Елена была бухгалтером в компании мужа, подрабатывала почтальоном.

В цокольном этаже колледжа звучит украинская музыка, бегают дети, родители общаются. Елена, мама четверых детей от 4 до 13 лет, танцует со своей младшей дочкой Олей. Девочка довольна – есть, с кем поиграть, она уже порисовала и теперь хочет танцевать. Из четверых ребят Елены на празднике трое. Один сын прийти не смог – он на тренировке в Клубе юных моряков.

Настя сейчас успешно учит эстонский язык. Хочет работать в школе, как и раньше, не зря ведь получала степень магистра, но пока она только сдала экзамен на А2, сейчас продолжает ходить на курсы, чтобы дойти до уровня С1. Тогда, она надеется, ее возьмут работать в школу или детский сад. Хотя немного волнуется, как будут продвигаться ее дела с эстонским, так как у нее есть знакомая, местная жительница, которая уже несколько раз пробует сдать на С1, и у нее это не получается. Настя позитивная, говорит, что уважает тех, кто знает три языка, поэтому будет стараться учиться эстонский. Чтобы ее понимали, она говорит на русском, хотя, конечно, ее родной язык – украинский.

Начинается музыкальный мастер-класс. Мы общаемся с Марией, которая пришла на праздник с восьмилетней дочкой. „Я учусь, и она учится в школе“, – дружелюбно делится своей историей Мария. Она изучает эстонский язык, сейчас на уровне А2, также ходит на курсы от кассы по безработице, подрабатывает продавцом восемь дней в месяц.

„Нам в Нарве все нравится, хотя не собирались жить здесь, все у нас было хорошо в Днепропетровской области, – говорит Мария. – Но вот пришлось уехать. Обстрелы, к счастью, не застали, но было страшно, и с первых дней начали искать варианты, куда уезжать“. Муж Марии работал в Эстонии с января прошлого года, поэтому и переехали сюда сразу же, как началась война, в начале марта.

На вопрос, чем дальше планирует заниматься, Мария рассказывает, что есть мысли закончить курсы предпринимателей и открыть детский центр. На это нужны время и деньги, так что есть и сомнения, удастся ли реализовать идею. Но женщина на своем опыте столкнулась с тем, что сложно найти няню или оставить на несколько часов ребенка под присмотром. Возможно, считает Мария, такой центр пользовался бы спросом.

С ними живет собака Донна породы кане-корсо, которая весит 45 килограммов, любимица семьи. Мария с удовольствием показывает фотографии Донны.

Из позитивного в жизни Эстонии Мария отмечает более ответственное отношение к детям в школе, что полиция работает лучше, чем в Украине. Здесь ее семья чувствует себя безопаснее. Но переживает, что дочке будет сложно через год переходить на эстонский язык в школе. Например, природоведение идет у них уже сейчас на эстонском, и дочке не понятен этот предмет. Мария надеется, что сможет помогать, когда сама будет лучше знать язык. Они успели за время жизни в Нарве много с кем познакомиться. В основном с семьями из Украины. На празднике они увидели своих знакомых. Они стараются не пропускать детские мероприятия, чтобы у дочки было больше общения.