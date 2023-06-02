02.06.2023, 16:45
Шестимесячный Euribor снизился до 3,721%(9)
ФОТО: | Shutterstock
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, снизилась до 3,721%. Днем ранее она составляла 3,746%, пишет rus.err.ee.
В понедельник пик шестимесячного Euribor составил 3,781%, что является самым высоким уровнем за последние годы.
Трехмесячный Euribor, пик которого также пришелся на 29 мая, упал до 3,462%. Пик 12-месячного Euribor в понедельник составлял 3,982%, а в четверг снизился до 3,875%.
С конца 2015 года до июня прошлого года шестимесячный Euribor был отрицательным, в начале февраля этого года он превысил 3%.