Новости Эстонии
02.06.2023, 16:45

Шестимесячный Euribor снизился до 3,721%

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2147199867
2147199867
ФОТО: Konektus Photo | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, снизилась до 3,721%. Днем ранее она составляла 3,746%, пишет rus.err.ee.

В понедельник пик шестимесячного Euribor составил 3,781%, что является самым высоким уровнем за последние годы.

Трехмесячный Euribor, пик которого также пришелся на 29 мая, упал до 3,462%. Пик 12-месячного Euribor в понедельник составлял 3,982%, а в четверг снизился до 3,875%.

С конца 2015 года до июня прошлого года шестимесячный Euribor был отрицательным, в начале февраля этого года он превысил 3%.

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