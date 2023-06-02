Ему кричали Sieg Heil, а он стал звездой чемпионата Англии

Наткнулся тут в чудесной книге „Непробиваемые“ (главный футбольный историк Джонатан Уилсон написал монументальный трактат про историю вратарского ремесла) на рассказ о Бернде (Бертом, как замечает Уилсон, он стал уже в Англии) Траутманне. Человеке, который прошёл в послевоенной Англии путь от военнопленного, которому как-то разрешили сыграть в паре матчей за команду таких же военнопленных, а затем он сделал карьеру как один из лучших киперов АПЛ 1950-х.

История, в общем, известная примерно каждому, кто интересуется футболом чуть глубже, чем „прошёл-навесил-прострелил“, но сейчас зацепила одна цитата: „...В 1949-м он подписал контракт с „Манчестер Сити“, тем самым вполне ожидаемо вызвав негативную реакцию окружающих. Более 25 тысяч человек пришло на „Мэйн Роуд“ выразить протест против этого решения, а на странице писем читателей в газете Manchester Evening News царили ярость и недоумение. „Когда я думаю о всех тех миллионах замученных и убитых евреев, я могу только изумляться запредельной тупости „Ман Сити“, – писал „разгневанный обладатель абонемента“.

Но затем рабби из Манчестера, доктор Альтманн, написал в газету открытое письмо. „Несмотря на невероятную жестокость, с которой к нам относились немцы [sic], – писал он, – мы не хотим из ненависти наказывать одного конкретного немца, никак не связанного с этими преступлениями. Если этот футболист хороший парень, я бы сказал, что ничего страшного в приглашении его в команду нет“.

В первом матче Траутманна за „Сити“, проигранном „Болтону“, болельщики дразнили его выкриками „Sieg Heil!“, но к концу сезона с его присутствием в команде смирились...“ Сложно не примерять к тому, что будем видеть в ближайшие годы, конечно.

Ну, и понятие „хороший немец“, с которого сейчас сделали кальку, применительно к футболу, кажется, впервые вижу.