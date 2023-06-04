„Боялась, что, если меня разорвет, буду некрасивой на своей последней фотографии“. Как студентка Таллиннского университета служила в ВСУ

„На мне было ужасное нижнее белье, и я боялась, что, если меня разорвет, буду некрасивой на последней фотографии“

— Мы ездили в Киевскую, Черниговскую области, в госпитали Харькова и Одессы. Я находила зарубежных спонсоров, закупала медикаменты и привозила в больницы. Люди рассказывали, как жили месяцами в подвалах: у них не было воды, еды, их запугивали оружием, кого-то убивали, расстреливали, насиловали на их глазах. Меня бы это, наверное, сломало, а их нет, и их сила меня вдохновляла, — говорит девушка. — Хотя, когда первый раз ехала в Запорожье, я плакала, потому что было страшно. Очень страшно, что умру. Но я себя настраивала, что все будет хорошо. Знаете, тогда на мне было очень удобное, но ужасное нижнее белье — такие панталоны до середины бедра и выше пупка. И еще сильнее я боялась, что, если меня разорвет, я буду некрасивой на своей последней фотографии (смеется). Знаю, что это глупо, но вот у меня был такой страх. Еще помню, как-то в апреле 2022-го с другим волонтером везла много помощи туда и у него не закрывалась машина, поэтому на ночь я осталась в ней, чтобы все сторожить. Я тогда спала на картошке и тоже боялась: вдруг будет прилет, и меня, белоруску, найдут на картохе? (смеется)



Вспоминая те поездки и опасность, девушка рассказывает о курьезных случаях. Говорит, что попытками найти что-то смешное в происходящем она тогда себя успокаивала, чтобы справиться со страхом: