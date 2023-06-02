ОТ РЕДАКЦИИ | Чтобы русский мужик перекрестился, гром должен грянуть в Москве
В приграничных областях России в 2023 году идет гибридная война, как в 2014 году - на Донбассе.
Всю неделю не проходит и дня без сообщений о том, что Россию атакуют неизвестные беспилотники, а в приграничных областях разгуливают диверсионные группы. Эти акции следует рассматривать в контексте подготовки летнего украинского контрнаступления. Частью такой подготовки являются и действия русских добровольцев, сражающихся на стороне Украины, которые, предположительно, совершают рейды в приграничные области России.
Результаты таких рейдов Русского Добровольческого корпуса пока не очень впечатляют: на минувшей неделе бойцы корупса прокатились 8 километров до города Гайворон в Белгородской области, где потеряли некоторое количество техники, а затем повернули обратно в Украину. Особенных результатов не принесла и атака на Шебекино, но сказать, что эти действия не имеют никакого военного смысла, нельзя. Такие атаки в приграничных областях показали, насколько плохо защищена российская граница с Украиной, и теперь Россия вынуждена перебросить туда людские ресурсы и технику, чтобы хоть как-то защитить свои рубежи. Кроме того, для украинских вооруженных сил сейчас, ввиду готовящегося контрнаступления, очень важны данные разведки, важно „нащупать“ слабые места в российской обороне, чтобы в следующий раз, например, нанести удар по важным военно-стратегическим объектам в этом регионе.
Такие рейды имеются также значение как факторы пропаганды и информационной войны. Не нужно надеяться, что россияне вдруг проснутся и все вместе вступят в Русский Добровольческий корпус, или в России вдруг вспыхнет восстание против путинского режима. Но, тем не менее, для режима действия диверсантов в пограничных областях являются своего рода унижением. Граница оказалась дырявой, а ПВО не работают как надо. Это почти такое же унижение, как и бегство от подступов к Киеву, оставление Харьковской области и Херсона в прошлом году, потому что это наглядно показывает, что российская власть на самом деле не контролирует ситуацию даже на своей территории.
Преждевременными являются и восторженные крики российских эмигрантов, которые сейчас искренне радуются, что „война пришла на порог того, кто ее начал“, в дом рядовых россиян. Нет, не пришла так, как это ожидалось, потому что на самом деле люди в других регионах России не особенно беспокоятся о том, что происходит в Белгороде, где обстрелы и огонь войны являются частью повседневной жизни уже почти полтора года.
Чтобы русский мужик перекрестился, гром должен грянуть в Москве. В то же время Киев отрицает то, что имеет какое-либо отношение к событиям в Брянской и Белгородской областях. Кажется, что Украина решила применить там ту же тактику гибридной войны, которую использовали россияне в 2014 году, заявив, что „наших там нет“, а военную технику местные шахтеры и трактористы купили в Военторге.
У Украины нет сил и ресурсов для того, чтобы провести крупные операции на территории России. Но события последних дней показывают, что гибридная война в разных регионах России станет в 2023 году новой реальностью для россиян. И, может быть, тогда они сумеют ответить себе на вопрос: „А что случилось?“