ОТ РЕДАКЦИИ | Чтобы русский мужик перекрестился, гром должен грянуть в Москве

Всю неделю не проходит и дня без сообщений о том, что Россию атакуют неизвестные беспилотники, а в приграничных областях разгуливают диверсионные группы. Эти акции следует рассматривать в контексте подготовки летнего украинского контрнаступления. Частью такой подготовки являются и действия русских добровольцев, сражающихся на стороне Украины, которые, предположительно, совершают рейды в приграничные области России.

Результаты таких рейдов Русского Добровольческого корпуса пока не очень впечатляют: на минувшей неделе бойцы корупса прокатились 8 километров до города Гайворон в Белгородской области, где потеряли некоторое количество техники, а затем повернули обратно в Украину. Особенных результатов не принесла и атака на Шебекино, но сказать, что эти действия не имеют никакого военного смысла, нельзя. Такие атаки в приграничных областях показали, насколько плохо защищена российская граница с Украиной, и теперь Россия вынуждена перебросить туда людские ресурсы и технику, чтобы хоть как-то защитить свои рубежи. Кроме того, для украинских вооруженных сил сейчас, ввиду готовящегося контрнаступления, очень важны данные разведки, важно „нащупать“ слабые места в российской обороне, чтобы в следующий раз, например, нанести удар по важным военно-стратегическим объектам в этом регионе.

Такие рейды имеются также значение как факторы пропаганды и информационной войны. Не нужно надеяться, что россияне вдруг проснутся и все вместе вступят в Русский Добровольческий корпус, или в России вдруг вспыхнет восстание против путинского режима. Но, тем не менее, для режима действия диверсантов в пограничных областях являются своего рода унижением. Граница оказалась дырявой, а ПВО не работают как надо. Это почти такое же унижение, как и бегство от подступов к Киеву, оставление Харьковской области и Херсона в прошлом году, потому что это наглядно показывает, что российская власть на самом деле не контролирует ситуацию даже на своей территории.