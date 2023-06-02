Новости Эстонии
02.06.2023, 15:48

Апелляция Айвара Мяэ в отношении Елены Скульской оставлена без удовлетворения. Адвокат Мяэ: мы обжалуем решение

 
Айвар Мяэ (верхнее фото), Елена Скульская (нижнее фото)
Айвар Мяэ (верхнее фото), Елена Скульская (нижнее фото)
ФОТО: Delfi | Delfi Meedia

Таллиннский окружной суд оставил в силе решение Харьюского уездного суда, который большей частью доказал правоту Елены Скульской. Жалоба Айвара Мяэ осталась без удовлетворения в полном объеме, ему придется оплатить расходы окружного суда.

В своем иске Айвар Мяэ настаивал на том, чтобы Елена Скульская, которая была его подчиненной в то время, когда он являлся кризисным директором Русского театра, опровергла опубликованные ею неверные утверждения и возместила ему материальный и нематериальный ущерб. Иск был подан с целью оспорить решение Харьюского уездного суда, вынесенное в июне прошлого года.

Айвар Мяэ настаивал на том, что в опубликованных в изданиях Postimees и Õhtuleht статьях, Елена Скульская представила ложные утверждения.

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