02.06.2023, 15:48
Апелляция Айвара Мяэ в отношении Елены Скульской оставлена без удовлетворения. Адвокат Мяэ: мы обжалуем решение
ФОТО: | Delfi Meedia
Таллиннский окружной суд оставил в силе решение Харьюского уездного суда, который большей частью доказал правоту Елены Скульской. Жалоба Айвара Мяэ осталась без удовлетворения в полном объеме, ему придется оплатить расходы окружного суда.
В своем иске Айвар Мяэ настаивал на том, чтобы Елена Скульская, которая была его подчиненной в то время, когда он являлся кризисным директором Русского театра, опровергла опубликованные ею неверные утверждения и возместила ему материальный и нематериальный ущерб. Иск был подан с целью оспорить решение Харьюского уездного суда, вынесенное в июне прошлого года.