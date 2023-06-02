Апелляция Айвара Мяэ в отношении Елены Скульской оставлена без удовлетворения. Адвокат Мяэ: мы обжалуем решение

В своем иске Айвар Мяэ настаивал на том, чтобы Елена Скульская, которая была его подчиненной в то время, когда он являлся кризисным директором Русского театра, опровергла опубликованные ею неверные утверждения и возместила ему материальный и нематериальный ущерб. Иск был подан с целью оспорить решение Харьюского уездного суда, вынесенное в июне прошлого года.