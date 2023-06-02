Джоковича обвинили в допинге после разборок вокруг Косово

Джоковича осудили во Франции…

Напомним, после матча первого круга Джокович написал на камере: „Косово — сердце Сербии. Нет насилию!“ Воззвание прозвучало по мотивам событий в северных городах Косово и Метохия, где албанцы выиграли на местных выборах при бойкоте сербов и явке 4 процента. Сербы в ответ заблокировали здания местных администраций, в некоторых городах произошли столкновения с косовской полицией, подчиняющейся албанским властям. Несколько десятков раненых с обеих сторон, протесты продолжаются и сейчас, но с меньшими последствиями. Сербия привела свои войска на административной (как она утверждает) границе в полную боеготовность, пишет Sportmail.

Заявление Джоковича вызвало бурю негодования среди определенных кругов. Так, министр спорта Франции, где проходит турнир, осудила Джоковича, так как заявление „стоп насилию“, по ее мнению, очень агрессивное.

— Это совершенно неуместно. Это очень агрессивное послание, очень политическое. С учетом всех обстоятельств такое не стоит допускать. Игроки должны соблюдать принцип нейтралитета. Это не должно повториться, — заявила француженка.

Джокович на пресс-конференции лаконично прокомментировал попытку его воспитать, ответив: „Я сказал все, что мне было нужно сказать“. Сербским СМИ он ответил обширнее: „Я не политик и не хочу лезть в дебаты. Но у меня болит сердце из-за того, что происходит в Косово, наши люди изгнаны из общин. Чувствую ответственность как публичная личность и сын человека, родившегося в Косово, чувствую необходимость показать поддержку всей Сербии. Косово — важнейший прецедент согласно международному праву, наш очаг, там произошла сама жестокая битва, там все наши самые важные монастыри“.

Зато Международная федерация тенниса ответила критикам намного конкретнее.

„Поведение игроков на турнирах „Большого шлема“ регулируется сводом правил „Большого шлема“, за этим следят организаторы и регулирующий орган. В правилах нет положений, запрещающих политические заявления“, — разослала релиз ITF.