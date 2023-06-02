Федерация бокса Швейцарии объявила о выходе из IBA вслед за США

„Совет Федерации бокса Швейцарии принял решение немедленно выйти из IBA и присоединиться к World Boxing. Это решение вступает в силу немедленно, но подлежит последующему утверждению собранием делегатов. Причиной этого является заявление Международного олимпийского комитета о том, что IBA больше не сможет проводить олимпийские соревнования по боксу на Играх 2024 года в Париже, включая квалификационные соревнования. Еще одной причиной этого являются массовые обвинения в коррупции и нарушениях этики“, — говорится в заявлении.

Американская федерация (USA Boxing) 26 апреля объявила о прекращении членства в IBA и подаче заявки на членство в World Boxing. Новую организацию собираются создать национальные организации, которые бойкотировали международные турниры с участием россиян и белорусов под флагами своих стран, пишет РБК.



IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, в октябре прошлого года разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами своих стран. Из-за этого более десяти государств, в том числе и Швейцария, приняли решение бойкотировать чемпионаты мира. Они уже пропустили женское мировое первенство в Индии в марте и мужской чемпионат мира в Ташкенте в мае.

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