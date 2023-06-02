Два эстонских футболиста отправились продавать книги в США

Марк будет продавать книги в Нэшвилле, а Лаанеотс - в Толедо, пишет портал Soccernet.ee.

„Мы еще во время подписания контракта знали, что у него такой план, и что в конце мая мы останемся без него. Я не беспокоюсь, потому что у нас есть определенное количество игроков. А в случае чего, мы можем привлечь и молодых футболистов“, - сказал главный тренер „Вапруса“ Игорь Принс.

Рено Марк в текущем чемпионате выходил в основном составе „Вапруса“ в 12 матчах. Доминик Лаанеотс также 12 раз появлялся на поле в основном составе „Таммеки“.

После 15 туров „Вапрус“ с 22 очками занимает четвертое место, „Таммека“, у которой 13 баллов, идет на девятой, предпоследней строчке.

По информации „Деловых ведомостей“, пять лет назад молодые люди из Эстонии, впервые отправлявшиеся продавать книги в США, в среднем зарабатывали за лето около 6000 долларов.

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