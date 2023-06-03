Гей-бомба, боевые мыши и любимец Черчилля: самые странные военные изобретения, с которыми все пошло не так
Ничто так не убеждает генерала или политика вложить деньги в военный проект, как перспектива преимущества на поле боя. Однако инновации – это всегда риск. На каждый радар или прыгающую бомбу приходится по несколько неуклюжих, дорогущих пустышек. Rus.Delfi.lv собрал в одном материале самые безумные военный изобретения.
Некоторые из самых увлекательных проектов почти осуществились благодаря решимости убежденного человека или же открывающимся возможностям, если бы только все работало так, как было задумано. От барабана с ракетным двигателем до ядерной бомбы, нагретой курицей – вот самые странные военные изобретения по версии Listverse, которые едва не увидели настоящее поле боя.
Ружье Пакла
Ружье Пакла было изобретено в 1718 году британским юристом и писателем Джеймсом Паклом и стало первым в мире запатентованным многозарядным оружием. Оно стреляло втрое быстрее, чем однозарядная кремневая винтовка или мушкет, но с такой же точностью и дальностью.
Ружье могло стрелять даже специальными квадратными пулями, предназначенными для причинения максимальной боли. Изобретение значительно опередило свое время. Если бы оно было принято на вооружение крупной армией, то изменило бы лицо войны, как это сделало орудие Гатлинга полтора века спустя.
Однако ружье Пакла стало жертвой собственной сложности. Устройство было ненадежным и дорогим. Его многочисленные сложные компоненты сделали невозможным массовое производство. К тому же ружье никак не вписывалось в военную тактику того времени.
Хотя это было не очень большое по габаритам оружие, для стрельбы его нужно было устанавливать неподвижно. Кроме того, разборка, перемещение на новое место и переустановка устройства требовали слишком много времени, что не устраивало военачальников той эпохи.
В результате ружье так и не было взято на вооружение ни одной из мировых держав.
Ракеты с голубиным наведением
Эта ракета действительно должна была наводиться при помощи голубей, полностью оправдывая свое название. Это изобретение времен Второй мировой войны с тремя голубями в носовом конусе, каждый из которых был обучен стучать клювом по контуру немецкого линкора класса „Бисмарк“. Если голубь клевал в центр своего маленького экрана, то ракета летела прямо. Если он клевал со смещением от центра, ракета меняла курс, чтобы вернуться на нужную траекторию.
Несмотря на нелепое звучание, ракета с голубиным наведением была полностью функциональной и невероятно надежной. Беррес Фредерик Скиннер, который стоял у истоков этой идеи, был профессором психологии в Гарвардском университете и прославился своими поведенческими экспериментами на крысах. После разработки ракеты он заявил, что никогда больше не будет использовать крыс, потому что голуби лучше поддаются дрессировке.
Идея была полностью проверена, но никогда не использовалась в боевых действиях. Скиннер обвинил генералов в нежелании принять тот факт, что голубь может наводить устройство со взрывчаткой. Но, по правде говоря, он проиграл из-за появления другого изобретения – ракеты с радиолокационным наведением.
Мышиная бомба
„Представьте себе тысячи пожаров, одновременно вспыхивающих от каждой сброшенной бомбы на территории диаметром 64 километра“. Такова была безумная мечта дантиста из Пенсильвании Литла С. Адамса, который представлял себе Японию опустошенной серией пожаров, вызванных крошечными зажигательными устройствами, доставленными сотнями летучих мышей.
Идея возникла не на пустом месте. Адамс был увлеченным спелеологом и находился под впечатлением от летучих мышей, которых он увидел во время поездки в Карлсбадские пещеры. Когда он услышал, что японцы напали на Перл-Харбор, он придумал этот сумасбродный план и рассказал о нем своей подруге и жене президента США Элеоноре Рузвельт.
В результате общения Адамса с Рузвельт его причудливый план услышали на более высоком уровне, чем можно было ожидать от затеи, которая предусматривала прикрепление бомб к летучим мышам. Национальный исследовательский комитет по вопросам обороны проникся этой идеей. В проект „X-Ray“ было вложено более 2 миллионов долларов, что должно было решить задачи транспортировки летучих мышей и их одновременного выпуска на волю.
Мышиная бомба могла бы стать успешным проектом, если бы его довели до конца, но американские военные решили направить все свои ресурсы на разработку гораздо более мощного оружия. Атомная бомба была более приоритетной, чем мышиная.
Великий Панджандрум
„Великий Панджандрум“ (Great Panjandrum) представлял собой два трехметровых колеса с ракетным двигателем, которые были прикреплены к барабану, наполненному взрывчаткой. На практике он был именно таким же своеобразным и мощным, как и его название.
Предполагалось, что при высадке войск на побережье „Панджандрум“ должен будет разогнаться до скорости автомобиля и проделать огромную брешь в немецкой обороне, через которую смогут пройти британские войска.
Неудивительно, что взрывное устройство с ракетным ускорителем на практике оказалось непредсказуемым. „Панджандрум“ был критически нестабилен, поэтому не было никакой гарантии, что он будет двигаться в заданном направлении.
Конструкторы пробовали добавить третье колесо и стальные канаты для рулевого управления, но ничего не помогло. Вдобавок ко всему, когда „Панджандрум“ набирал максимальную скорость 97 километров в час, ракеты имели привычку отсоединяться.
Несмотря на это, в январе 1944 года „Панджандрум“ был испытан перед высшими военными. Испытания начались хорошо. „Панджандрум“ пронесся по прямой линии через прибой и начал ускоряться. Однако, когда он набрал высокую скорость, ракеты начали отваливаться и стрелять во все стороны.
„Панджандрум“ превратился в крутящееся огненное колесо, которое едва не сбило официального оператора. Когда „Великий Панджандрум“ превратился в пылающую груду обломков, исчезли и надежды на то, что он когда-нибудь увидит настоящее поле боя.
Хаджил
„Хаджил“ (Hajile) создали те же великие умы, что и „Великий Панджандрум“, и его провал был таким же грандиозным. Это один из первых проектов тормозного ракетного двигателя, его создатели хотели использовать ракеты для замедления падения грузов, сбрасываемых с самолетов. Недавно эта идея была успешно использована для посадки марсохода Curiosity на Марс, но тогда проект не увенчался успехом.
Название „Хаджил“ – это имя „Илия“ (Elijah) наоборот. В библейской истории Илия вознесся на небо на столбе пламени. Первоначально „Хаджил“ испытывался на бетонных блоках с прикрепленными к ним ракетами. Когда висящий под блоком предмет касался земли, ракеты выстреливали, чтобы замедлить спуск груза.
Однако первые три испытания закончились катастрофой. Дважды ракеты не смогли замедлить спуск до достаточной скорости. Во время третьего испытания слишком большое количество топлива перезапустило груз на несколько десятков метров в воздух.
Испытания проводились до тех пор, пока они увенчались успехом. В конце концов военно-морские силы США пожертвовали два джипа для проведения реальных испытаний. Один из них врезался в землю на скорости 48 километров в час, а второй успешно приземлился с минимальными повреждениями, если считать успехом перевернутый автомобиль.
В результате глубоко ненадежный проект был закрыт, поскольку Вторая мировая война подошла к концу.
Нелли
„Нелли“ (она же „Белый кролик“) была машиной, обреченной с самого начала, поскольку предназначалась для решения устаревшей проблемы. „Нелли“ – это бронированное транспортное средство для прокладывания траншей сквозь оборонительные сооружения, чтобы другие машины могли продвигаться по траншее и обходить оборонительную линию.
Поскольку „Белый кролик“ был любимым проектом Уинстона Черчилля, работы продолжались еще долго после того, как стало ясно, что это не единственное решение проблемы преодоления танками оборонительных сооружений.
Со временем стало понятно, что проект был не самым удачным решением таких задач. Радиус поворота машины составлял 1,6 км, и ею практически невозможно было управлять. Условия внутри тесной кабины были невыносимыми. В результате был поднят вопрос о целесообразности использования в эпоху бомбардировок почти неподвижной машины для рытья длинной траншеи.
Несмотря на стойкую веру Черчилля в этот проект, в 1943 году он был официально заморожен. Черчилль признал, что проект был бы законсервирован намного раньше, если бы не его личная поддержка. В конце концов, Черчилль объявил, что „признает свою ответственность, но не раскаивается“ за свой энтузиазм.
Маус
Во время Второй мировой войны не только союзники вынашивали причудливые планы. Адольф Гитлер жаждал получить несокрушимый сверхтяжелый танк. Он предложил эту идею в 1942 году, но немногие в высшем немецком руководстве разделили его энтузиазм по этому поводу. Спроектированный Фердинандом Порше Maus (мышь) был 200-тонным чудовищным танком, который с самого начала столкнулся со множеством механических проблем.
Карданный вал особенно страдал от постоянных поломок. Несмотря на массивный авиационный двигатель Daimler-Benz, максимальная скорость танка составляла всего 19 километров в час. Толщина его брони была более 23 сантиметров, но у Maus не было ни одного пулемета, что делало танк непригодным для ближнего боя, где, по мнению высшего военного руководства, он бы чаще всего и оказывался.
Планировалось изготовить 150 таких танков, но опасения генералов не удалось преодолеть. В итоге было создано только два экземпляра.
Жук
Coléoptère (жук - фр.) - один из самых странных внешне самолетов, которые когда-либо создавались. Благодаря кольцеобразному крылу, обернутому вокруг фюзеляжа, он был способен совершать вертикальный взлет и посадку. В теории конструктор предполагал, что в воздухе аппарат сможет развивать сверхзвуковую скорость.
Однако у „Жука“ не задалось с самого начала. В ходе первых воздушных испытаний пилот Огюст Морель жаловался, что практически невозможно определить вертикальную высоту подъема самолета. Пилот должен был прислушиваться к изменениям в гуле двигателя, чтобы определить высоту полета. Даже более поздние версии аппарата имели неприятную тенденцию к вертикальному вращению.
Единственный раз, когда „Жуку“ удалось добиться горизонтального полета, был случайным. Во время своего девятого (последнего) полета самолет сильно раскачивался во время снижения и в итоге полетел горизонтально, но ненадолго. Пилот катапультировался, а аппарат потерпел крушение и сгорел, и проект был закрыт.
Синий павлин
На первый взгляд, конструкция „Синего павлина“ не кажется слишком странной для времен холодной войны. Британские войска собирались закопать массивную ядерную мину на территории Западной Германии для ее последующего подрыва, чтобы остановить гипотетическое советское вторжение в Западную Европу.
Однако у конструкции был серьезный недостаток. Будучи глубоко под землей, устройство может настолько остыть, что детонатор попросту не сработает, то есть не сможет привести в действие ядерный заряд.
И тут дело приняло весьма странный оборот: ученые-разработчики предложили поместить внутрь корпуса бомбы кур с достаточным количеством пищи, чтобы они могли прожить неделю. Тепла от тел куриц должно было хватить для поддержания работоспособности устройства.
Пожалуй, самое странное в этой истории то, что проект был заморожен вовсе не потому, что ядерный заряд решили „упаковать“ с курами. Наоборот, такое решение своеобразной проблемы признали полностью разумным.
Не оказались проблемой и политические сложности, связанные с захоронением ядерной бомбы в союзной стране. Просто британцы решили, что количество ядерных осадков, которые образуются в результате взрыва „Синего павлина“, может быть неприемлемо высоким.
Гей-бомба
Идея „гей-бомбы“ - это ужасающий союз науки и безудержной гомофобии, который, казалось бы, остался в далеких 1950-х годах. Но еще в 1994 году лаборатория ВВС США запросила внушительную сумму в 7,5 миллионов долларов на разработку химического афродизиака, который мог бы распыляться взрывчаткой и вызывать „гомосексуальное поведение“ у вражеских бойцов.
Вся эта идея была полным провалом с научной точки зрения. Во-первых, не существует ни одного известного химического вещества-афродизиака, которое оказывало бы существенное воздействие на человеческий организм, не говоря уже о таком радикальном влиянии. Во-вторых, науке неизвестно ни одно химическое вещество, которое способно заставить гетеросексуальных людей внезапно изменить свою сексуальную ориентацию.
Вся затея провалилась и на концептуальном уровне, поскольку нет никаких доказательств того, что большая гей-оргия действительно снизит боевой дух войск. Напротив, есть множество свидетельств того, как сделавшие прекрасную карьеру военнослужащие, оказывались гомосексуалами.
В итоге финансирование так и не было предоставлено и весь проект, к счастью, остался на стадии концепции.
Источники:
The nickname used for a unique trenching machine that owed its existence to Winston Churchill, it was not a great success