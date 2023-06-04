„Лет десять пройдёт, и никого не останется“ Псковские сету воюют за Россию в Украине и теряют связь с Эстонией

На этом же празднике выбирают короля сету. Он избирается на год. Выборы проходят путем построения очереди. За каждым кандидатом выстраиваются люди, которые его поддерживают. За кем встало больше – тот становится королем.

О личности сету очень многое можно сказать по костюму. Одно из самых популярных изречений об этом народе, которое можно найти в интернете: сетусскую женщину сначала слышно, а потом уже видно. Это связано как раз с серебряными украшениями, которые они носили. По головному убору на женщине становится понятно, замужем ли она, есть ли у нее дети, и даже может ли она родить еще.

При советской власти сету прошли множество испытаний: они любили помогать соседям, но были не готовы вступать в колхозы и отдавать свой скот. Исповедовать коммунизм еще сложнее: сету вообще православные, но продолжают почитать своих языческих богов. Из-за этого их называют полуверцами.

Небольшие деревни, где еще живут сету, находятся поодаль от дорог. Вообще, сету – общинные люди и всегда жили компактно: если рядом располагалось несколько деревень, населенных сету, то они превращались в нульк - так называют группу деревень. Но несколько волн переселений, в том числе депортации в Мордовию и Сибирь 1949-1950 годов в рамках репрессий и депортации, разделили народ.

Народ сету (российские представители называют себя сето) живет по две стороны границы Эстонии и России. Большая часть – в Эстонии, около девяти тысяч человек. В России, по разным подсчетам, от 250 до 300 человек. Больше всего в Печорском районе Псковской области – 100-170.

Представителей малочисленного народа сету в мире осталось немногим более десяти тысяч человек: подавляющее большинство живет в Эстонии, и только 230 человек – в России. Сами сету говорят, что тех, кто говорит на сетусском языке и соблюдает традиции, - около трех тысяч, в России – около ста. Они рассказали „Псковской губернии“ , как встретили войну, почему все меньше общаются с соплеменниками-эстонцами и куда уходят деньги, выделяемые государством на их поддержку.

Этот праздник был объединительным, в Россию приезжали эстонские сету. Сейчас эта традиция сходит на нет. Виной тому война, развязанная Россией против Украины. Эстонские сету не хотят ехать в Россию.

До войны с Украиной эстонские сету приезжали, печалится житель деревни Лыково Александр. В деревне сегодня живет немногим более 10 человек. Среди них Николай и Александр - лучшие друзья, оба - сету. У Николая большой двор, на котором два дома – старый, где жила его семья и новый, который он построил сам. Николай продолжает заниматься строительством, сейчас помогает с домом сыну.



Как представляется сам Александр, он - мокрушник, забивает свиней. Сейчас, по словам мужчины, соплеменников с эстонской стороны в Печорском районе почти не бывает. „Да и деньги на праздники куда-то в сторону уходят. Организаторы, наверное, куда-то прячут. В последнее время человек 20 эстонцев приезжает, а раньше 300-400! Остальные местные, ну и кто-то с Сибири, северные сету“, – говорит он грустно.

Николай вспоминает, как участвовал в выборах сетусских королей - есть у сету такая традиция: последние разы его борьбы за корону были в 2019-м и 2020-м. Последний раз его кандидат выиграл. Один из бывших королей по имени Ахто дружит с Николаем до сих пор, они ездят друг к другу в гости. „Эстония сейчас своих королей двигает. Нас бы не выбрали“, – говорит он, не вдаваясь в подробности, что же случилось.

О войне Николай и Александр говорят сдержанно. „Когда мобилизация была, мои сыновья тоже боялись, но потом сказали, что тех, у кого двойное гражданство, не надо брать. Но потом, когда народу стало не хватать, забрали ребят с Паниковичей. Вот у нас у сету сына забрали“, – рассказывает Николай.

„Он сапером вроде работает, под пули они не лезут, так что нормально пока“, – добавляет его соплеменник.

Отношения с эстонцами портятся, продолжает о грустном Александр. По его словам, с русскими номерами в Эстонию ехать „не очень“. „Если в Выру, то еще нормально, а в Тарту или дальше, за Таллинн, то могут и машину побить. С родней общение у нас нормальное. Но есть другой пример: приезжал пастор ко мне, он там в Эстонии делами сету занимается, и пошел разговор (о войне – Ред). Я стал говорить, что украинцы тоже виноваты, так он на меня так попер, а потом ушел и не стал разговаривать. Они за Украину горой, а я больше нейтральный. Не знаю кому сейчас верить.

У меня у сына друг приехал с Украины, говорит, полная задница. Не верьте, говорит, тем, кто вещает в телевизоре, морду бы им набил. Полное там безобразие. Новостей я смотрю немного, эстонские иногда, которые по-русски читают, а в основном смотрю фильмы, но это на российском ТВ“.

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