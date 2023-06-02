ПОГОДА | Предстоящие выходные надо перетерпеть. Потом ситуация улучшится

Пятница, 02.06:

Днем: переменная облачность, во многих местах пройдут дожди. Ветер преимущественно северо-западный и северный 5-10, порывами до 15 м/с, на побережье 7-12, порывами до 17 м/с, вечером постепенно ослабеет. Температура воздуха 8..13, во время дождя местами понизится до 3..5 градусов.

Суббота, 03.06:

Ночью: переменная облачность, местами дожди. Ветер северо-западный, западный 1-7, на побережье 5-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..+5, на поверхности почвы может понизиться до -3, на побережье 9 градусов.

Днем: переменная облачность, во многих местах пройдут дожди, во второй половине дня осадки станут реже. Ветер западных направления 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 10..15 градусов.

Воскресенье, 04.06:

Ночью: облачная с прояснениями погода, во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер западных направлений 3-9, в начале ночи на побережье порывами до 13 /с. Температура воздуха 3..8, на поверхности почвы может местами понизиться до 0, на побережье до 11 градусов.

Днем: облачная с прояснениями погода, во многих местах пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня, начиная с запада, осадки прекратятся и облачность рассеется. Ветер преимущественно северо-западный, западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, вечером стихнет. Температура воздуха 10..15 градусов.

Понедельник, 05.06:

Ночью: переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный и северо-западный 2-8 м/с. Температура воздуха 5..10 градусов.

Днем: облачная с прояснениями погода без существенных осадков, после обеда, начиная с запада, облачность рассеется. Ветер преимущественно западный 5-11, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 12..17 градусов.