Тренер чемпиона Европы убил двух человек

Как сообщают украинские СМИ, Умаров застрелил свою жену Елену и мужчину, вместе с которым она находилась в автомобиле. Во время инцидента мужчина в машине успел ранить Умарова из своего оружия. Тренер сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. По неподтверждённой информации, врачам не удалось спасти Умарова.

Дочь убитой женщины сообщила, что Умаров больше года не давал развод жене и угрожал ей. До сегодняшнего инцидента были попытки нападения на женщину, поэтому она наняла охранника, который и находился вместе с ней в автомобиле, пишет sport.nv.ua.

Умаров является тренером первого за 10 лет украинского чемпиона Европы по вольной борьбе Василия Михайлова.

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