Полиция просила помощи в поисках 66-летней женщины

У женщины не было с собой ни телефона, ни денег. Отмечалась, что она достаточно закрытый человек и может не просить помощи у посторонних, а также ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.



Полиция просила всех, кто видел пропавшую или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.