02.06.2023, 07:15
Полиция просила помощи в поисках 66-летней женщины
ФОТО: | Õhtuleht
В среду, 31 мая, около 9:20 66-летняя женщина ушла из больницы в Раквере в неизвестном направлении.
У женщины не было с собой ни телефона, ни денег. Отмечалась, что она достаточно закрытый человек и может не просить помощи у посторонних, а также ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.
Полиция просила всех, кто видел пропавшую или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.
Утром 2 июля поступило сообщение, что женщина нашлась и с ней все хорошо.
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