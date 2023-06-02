ЧП и криминал
02.06.2023, 07:15

Полиция просила помощи в поисках 66-летней женщины

 
Delfi.ee
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Maria Kilk | Õhtuleht

В среду, 31 мая, около 9:20 66-летняя женщина ушла из больницы в Раквере в неизвестном направлении.

У женщины не было с собой ни телефона, ни денег. Отмечалась, что она достаточно закрытый человек и может не просить помощи у посторонних, а также ее жизнь и здоровье могут быть в опасности.

Полиция просила всех, кто видел пропавшую или располагает информацией о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Утром 2 июля поступило сообщение, что женщина нашлась и с ней все хорошо.


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