Нарвский „Транс“ организует поездку для болельщиков на финал Кубка Эстонии

Для нарвских болельщиков будет организована поездка на игру, сообщил rus.err.ee президент „Транса“ Николай Бурдаков.

„Мы отправим в Таллинн как минимум один автобус. Если болельщиков будет больше, то организуем дополнительный транспорт“, - сказал Бурдаков.

Нарвские болельщики могут зарегистрироваться на поездку по этой ссылке.

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