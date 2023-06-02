02.06.2023, 08:20
Нарвский „Транс“ организует поездку для болельщиков на финал Кубка Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу на стадионе „А. Ле Кок Арена“ в Таллинне пройдет финальный матч Кубка Эстонии по футболу, в котором встретятся столичная „Флора“ и нарвский „Транс“.
Для нарвских болельщиков будет организована поездка на игру, сообщил rus.err.ee президент „Транса“ Николай Бурдаков.
„Мы отправим в Таллинн как минимум один автобус. Если болельщиков будет больше, то организуем дополнительный транспорт“, - сказал Бурдаков.
Нарвские болельщики могут зарегистрироваться на поездку по этой ссылке.
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