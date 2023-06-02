Футбол
02.06.2023, 08:20

Нарвский „Транс“ организует поездку для болельщиков на финал Кубка Эстонии

 
Tallinna FC Flora - JK Narva Trans
Tallinna FC Flora - JK Narva Trans
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В субботу на стадионе „А. Ле Кок Арена“ в Таллинне пройдет финальный матч Кубка Эстонии по футболу, в котором встретятся столичная „Флора“ и нарвский „Транс“.

Для нарвских болельщиков будет организована поездка на игру, сообщил rus.err.ee президент „Транса“ Николай Бурдаков.

„Мы отправим в Таллинн как минимум один автобус. Если болельщиков будет больше, то организуем дополнительный транспорт“, - сказал Бурдаков.

Нарвские болельщики могут зарегистрироваться на поездку по этой ссылке.

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