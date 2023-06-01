Весеннее наступление ВСУ так и не началось. Почему?

Хотя конкретные данные о направлении и сроках украинского наступления не разглашались, в утекших данных содержалась достаточно чувствительная информация о подготовке бригад ВСУ и западного вооружения.

Кроме того, в середине апреля в США разразился скандал с утечкой секретных данных Пентагона. Многие файлы содержали информацию о ходе российско-украинской войны.

Некоторые аналитики также указывали на задержки с поставками ВСУ западных танков, систем ПВО и артиллерии.

Начало весны, по мнению военных экспертов, действительно было не очень благоприятным периодом для проведения масштабных военных маневров. В марте и апреле на востоке и юге Украины шли сильные дожди, что стало препятствием для передвижения тяжелой бронетехники.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил The Hill, что наступление украинских войск может начаться летом, а не весной.

В середине апреля глава военной разведки в беседе с журналистами „Нового Времени“ подчеркнул, что подготовка к наступлению „идет по плану“.

По его прогнозам, к лету ВСУ также должны были войти в оккупированный Крым.

В начале марта он заявил изданию USA Today, что „этой весной состоится решающая битва между Украиной и Россией, которая определит исход войны“.

Главное управление разведки (ГУР) оказалось чуть ли не главным рупором властей на тему анонсированного наступления. Еще в январе и феврале глава ведомства генерал Буданов заявлял о „значимых событиях“, намеченных на весну, и об активных действиях ВСУ в этот период.

К весне обе стороны должны были подготовиться к „решающему противостоянию“, как назвал это начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал Кирилл Буданов.

Киев, в свою очередь, сосредоточился на поддержании оборонительных рубежей, подготовке новых воинских частей, получении и накоплении западного вооружения.

После успеха прошлогодних осенних наступательных действий украинской армии в Харьковской и Херсонской областях весь мир замер в ожидании дальнейшего развития событий.

Несмотря на это, в конце апреля в интервью РБК-Украина Кирилл Буданов снова повторил, что Украина „приближается к решающей битве“.

„Нравится нам это или нет, но мы приближаемся к знаменательной битве за новейшую историю Украины. Это факт, все это понимают. Когда это начнется - секрет. Но все понимают, что мы к этому приближаемся“, - сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце апреля и начале мая говорил, что подготовка к наступлению вышла на финишную прямую. В то же время он призвал не возлагать больших надежд на его результаты.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что наступление начнется, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение. Но через несколько недель тот же генерал Буданов заявил, что у Украины уже есть „минимально необходимое количество оружия“.

„Мы не можем больше терять время. У нас и так есть минимум вооружений и другой техники. Все, что я могу сказать: это [наступление] начнется в ближайшее время“, - сказал глава военной разведки в интервью японским СМИ.

Вопрос о возможном украинском наступлении вышел за пределы страны и стал одной из главных тем в мировых СМИ. Они анализировали возможные даты и направления атаки, публиковали спутниковые снимки гигантских оборонительных укреплений россиян, построенных на оккупированных территориях.

Мнения о том, готовы ли ВСУ к наступлению, также разделились. В конце апреля верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина находится в „хорошем положении“ для нападения.

Но бывший глава военного комитета НАТО, а ныне президент Чехии Петр Павел, призвал Киев не торопиться.

„Для Украины будет крайне вредно, если это контрнаступление провалится, потому что у них не будет другого шанса, по крайней мере, в этом году“, - сказал Павел в интервью Guardian 7 мая.

Даже глава Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал эту тему. Все слухи об украинском наступлении он назвал „дезинформацией“.