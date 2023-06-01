ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (463-й день) | Столтенберг: ВСУ готовы к контрнаступлению. В Белгороде гремели взрывы и сработала система ПВО. Путин получил приглашение на саммит БРИКС

Администрация США не располагает конкретными сведениями о том, кто именно причастен к атаке беспилотников на Москву 30 мая. Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Одновременно он напомнил, что Киев отрицает свою ответственность за удар дронами, и подчеркнул, что США будет неуместно проводить собственное расследование случившегося. Джон Кирби добавил, что США не указывают Украине, какие цели следует поражать или не поражать, а также как украинские войска должны вести боевые действия.

В Киевской области в ночь на 1 июня сбиты все десять ракет „Искандер“, запущенных российскими войсками, сообщает Генштаб ВСУ. „Ночью враг снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“ по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. По предварительным данным, силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены“, - говорится в сообщении Генерального штаба.

В Дарницком районе в одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна. Помимо этого, поврежден трубопровод горячего водоснабжения, Обломки упали и на нежилое здание, имеется разрушение на первом этаже, зафиксировано падение обломков во дворах домов на проезжей части.

В Днепровском районе - трое пострадавших, двое из них госпитализированы. В одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна. Обломки упали также на административное здание, есть поврежденные припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели, зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, зеленых зонах.

В Деснянском районе погибли три человека, в том числе один ребенок (2012 года рождения). Семь человек госпитализированы, еще двоим помощь предоставлена на месте. Поврежден жилой дом: выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон. Кроме того, зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику, обломками повреждены две школы (выбиты окна и двери), поврежден участковый пункт полиции, в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.

„У России нет права вето на прием новых членов НАТО“, - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 1 июня, перед началом второго рабочего дня встречи министров иностранных дел стран-членов организации в столице Норвегии Осло. По его словам, на которые ссылается агентство Reuters, все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна быть принята в альянс. Когда война в Украине закончится, необходимо предпринять меры для гарантии того, чтобы российская агрессия больше не повторилась, подчеркнул Столтенберг.

В Херсоне в результате обстрелов в ночь на 1 июня погиб человек, двое ранены, сообщает МВД Украины.„Почти всю ночь раздавались мощные взрывы. Под массированным ударом врага оказались общины Бериславского и Херсонского районов, там разрушены жилые дома. В результате артиллерийского обстрела села Днепровское Херсонского района погиб 64-летний мужчина“, - уточняет ведомство.

Минобороны России сообщило, что армия и пограничники ФСБ сорвали „новую попытку киевского режима провести террористический акт“ в районе города Шебекино. По данным оборонного ведомства, около 3:00 „украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками“, предприняли попытку пересечь границу. Как утверждают в Минобороны, российские военнослужащие отразили три атаки украинских формирований.

Город Шебекино Белгородской области в ночь на 1 июня вновь подвергся обстрелу, на этот раз - на протяжении одного часа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали не менее двух человек. Днем Гладков сообщил о новом обстреле Шебекино. По его словам, в результате был ранен местный житель. „Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света. Вся информация уточняется“, - заявил губернатор.

Саммит стран БРИКС, запланированный в августе в ЮАР, могут перенести в Китай, чтобы избежать решения об аресте президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге (МУС), сообщает агентство Reuters. По словам главы МИД ЮАР Зейна Дангора, окончательное решение на этот счет пока не принято.

За последние дни Вооруженные силы Украины в приостановили продвижение на флангах на Бахмутском направлении, заявил „Украинской правде“ командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. „В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыва вражеских намерений“, - отметил Сырский. По его словам, российские силы изменили формат операции на Бахмутском направлении, в связи с чем там отмечается временное затишье.

По оценке генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина в военном отношении готова к проведению успешного контрнаступления. „Я уверен, что украинские вооруженные силы теперь обладают необходимым потенциалом, чтобы освободить еще больше оккупированных территорий“, - заявил он на встрече глав МИД стран НАТО в Осло. Вместе с тем, по его словам, необходимо сделать еще больше. В настоящее время Североатлантический альянс работает над созданием многолетнего пакета поддержки, чтобы обеспечить долгосрочную обороноспособность Украины, сообщил Столтенберг. Кроме того, обсуждается еще более тесное сотрудничество с Киевом в форме совета НАТО-Украина, указал он далее.