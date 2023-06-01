ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (463-й день) | Столтенберг: ВСУ готовы к контрнаступлению. В Белгороде гремели взрывы и сработала система ПВО. Путин получил приглашение на саммит БРИКС
Подводим итоги 463-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В Киевской городской военной администрации подвели итоги ночной ракетной атаки на украинскую столицу.
В Деснянском районе погибли три человека, в том числе один ребенок (2012 года рождения). Семь человек госпитализированы, еще двоим помощь предоставлена на месте. Поврежден жилой дом: выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон. Кроме того, зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику, обломками повреждены две школы (выбиты окна и двери), поврежден участковый пункт полиции, в результате падения обломков на детский сад взрывной волной вынесло окна.
В Днепровском районе - трое пострадавших, двое из них госпитализированы. В одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна. Обломки упали также на административное здание, есть поврежденные припаркованные автомобили, несколько единиц транспорта сгорели, зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, зеленых зонах.
В Дарницком районе в одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна. Помимо этого, поврежден трубопровод горячего водоснабжения, Обломки упали и на нежилое здание, имеется разрушение на первом этаже, зафиксировано падение обломков во дворах домов на проезжей части.
В Киевской области в ночь на 1 июня сбиты все десять ракет „Искандер“, запущенных российскими войсками, сообщает Генштаб ВСУ. „Ночью враг снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“ по объектам гражданской и критической инфраструктуры столицы и Киевской области. По предварительным данным, силами и средствами Воздушных Сил 10 из 10 ракет были уничтожены“, - говорится в сообщении Генерального штаба.
Администрация США не располагает конкретными сведениями о том, кто именно причастен к атаке беспилотников на Москву 30 мая. Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Одновременно он напомнил, что Киев отрицает свою ответственность за удар дронами, и подчеркнул, что США будет неуместно проводить собственное расследование случившегося. Джон Кирби добавил, что США не указывают Украине, какие цели следует поражать или не поражать, а также как украинские войска должны вести боевые действия.
Город Шебекино Белгородской области в ночь на 1 июня вновь подвергся обстрелу, на этот раз - на протяжении одного часа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали не менее двух человек. Днем Гладков сообщил о новом обстреле Шебекино. По его словам, в результате был ранен местный житель. „Также от прямого попадания снарядов горит здание общежития, разрушения есть и в здании администрации. В городе нет света. Вся информация уточняется“, - заявил губернатор.
Минобороны России сообщило, что армия и пограничники ФСБ сорвали „новую попытку киевского режима провести террористический акт“ в районе города Шебекино. По данным оборонного ведомства, около 3:00 „украинские формирования силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками“, предприняли попытку пересечь границу. Как утверждают в Минобороны, российские военнослужащие отразили три атаки украинских формирований.
В Херсоне в результате обстрелов в ночь на 1 июня погиб человек, двое ранены, сообщает МВД Украины.„Почти всю ночь раздавались мощные взрывы. Под массированным ударом врага оказались общины Бериславского и Херсонского районов, там разрушены жилые дома. В результате артиллерийского обстрела села Днепровское Херсонского района погиб 64-летний мужчина“, - уточняет ведомство.
В селе Широкая Балка пострадала трехлетняя девочка, ребенок получил ранения головы, его госпитализировали в медучреждение, говорится в сообщении ведомства.
В Херсоне повреждены десятки частных домов, многоэтажки, автомобили, линии электропередачи, дорожное покрытие. Раненый 65-летний мужчина был госпитализирован в больницу.
„У России нет права вето на прием новых членов НАТО“, - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 1 июня, перед началом второго рабочего дня встречи министров иностранных дел стран-членов организации в столице Норвегии Осло. По его словам, на которые ссылается агентство Reuters, все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна быть принята в альянс. Когда война в Украине закончится, необходимо предпринять меры для гарантии того, чтобы российская агрессия больше не повторилась, подчеркнул Столтенберг.
Саммит стран БРИКС, запланированный в августе в ЮАР, могут перенести в Китай, чтобы избежать решения об аресте президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге (МУС), сообщает агентство Reuters. По словам главы МИД ЮАР Зейна Дангора, окончательное решение на этот счет пока не принято.
За последние дни Вооруженные силы Украины в приостановили продвижение на флангах на Бахмутском направлении, заявил „Украинской правде“ командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. „В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыва вражеских намерений“, - отметил Сырский. По его словам, российские силы изменили формат операции на Бахмутском направлении, в связи с чем там отмечается временное затишье.
По оценке генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина в военном отношении готова к проведению успешного контрнаступления. „Я уверен, что украинские вооруженные силы теперь обладают необходимым потенциалом, чтобы освободить еще больше оккупированных территорий“, - заявил он на встрече глав МИД стран НАТО в Осло. Вместе с тем, по его словам, необходимо сделать еще больше. В настоящее время Североатлантический альянс работает над созданием многолетнего пакета поддержки, чтобы обеспечить долгосрочную обороноспособность Украины, сообщил Столтенберг. Кроме того, обсуждается еще более тесное сотрудничество с Киевом в форме совета НАТО-Украина, указал он далее.
Около 17 часов В Белгороде произошел взрыв, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. „По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во №2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался. Поврежден один автомобиль“, - написал он в Telegram. По данным Baza, причиной взрыва на улице Щорса стал дрон. Кроме того, проверяется информация о падении еще одного беспилотника в Белгороде в районе улицы Кутузова, отмечается в Telegram-канале.
Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, президент Украины Владимир Зеленский призвал не сомневаться в решительных действиях по защите европейских ценностей. „Каждое наше сомнение здесь, в Европе - это окоп, который обязательно попытается занять Россия. С 24 февраля прошлого года границы безопасности в Европе - это буквально границы нашей с вами решимости, нашей способности действовать совместно ради интересов наших народов и всей Европы. Насколько можем отвергнуть сомнения - ровно настолько можем отвергнуть зло агрессии“, - заявил он. Зеленский подчеркнул, что 2023-й является годом для решений и призвал предоставить на саммите НАТО в Вильнюсе „четкое приглашение Украины к членству, а также гарантии безопасности на пути к членству в НАТО„. Кроме того, по словам украинского президента, осенью необходимо „четкое положительное решение“ о вступлении Украины в ЕС. „Готовим и саммит мира, который направит мировое большинство к реализации нашей формулы мира. И это глобальная потребность. Время наступило, и сомнения должны исчезнуть“, - подчеркнул он.
Кремль намерен в наступательных операциях в Украине заменить наемников из ЧВК „Вагнер“ войсками главы Чечни Рамзана Кадырова, полагают эксперты американского Института изучения войны (ISW). В очередном аналитическом обзоре ISW упоминается заявление Кадырова от 31 мая о том, что чеченские силы „получили новый приказ“ и взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области. Кадыров также сообщил, что чеченский спецназ „Ахмат“ и полк спецназначения „Север-Ахмат“ переброшены на Марьинское направление к юго-западу от Донецка, они должны начать „активные боевые действия“ и „освободить ряд населенных пунктов“. В свою очередь министерство обороны РФ заявило, что штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа „Ахмат“ ведут наступление на Марьинском направлении.
Несмотря на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест, президент РФ Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС в ЮАР. Главы государств всех пяти членов организации - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - получили приглашение на встречу на высшем уровне, которая пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, сообщила глава южноафриканского МИД Наледи Пандор.