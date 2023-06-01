Водитель фургона врезался в дерево и погиб на месте

Авария произошло на 42-м километре шоссе Вильянди - Рынгу, где в дерево врезался фургон Peugeot.

По предварительным данным, фургон Peugeot двигался со стороны Вильянди в сторону Рынгу, но отклонился на прямом отрезке по неизвестной пока причине на полосу встречного движения, затем оттдуда на обочину и врезался в дерево. Столкновение было настолько сильным, что водитель скончался на месте происшествия.

„Непосредственно перед трагическим ДТП один внимательный участник дорожного движения сообщил в Центр тревоги о странном стиле вождения данного автомобиля: он двигался, меняя скорость и совершая подозрительные маневры. Полиция приступила к поиску машины, но, к сожалению, не успела — водитель через несколько минут уже врезался в дерево“, - сообщил оперативный дежурный местного отделения полиции Тарво Ныгесмяэ.

Личность погибшего устанавливается. То, был ли он пьян, определит экспертиза.

На участке, где произошла авария скорость ограничена 90 километрами в час. Видимость в момент ДТП была хорошая.

Кроме водителя никого в салоне не было.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.