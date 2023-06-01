Глава МИД ФРГ призвала усилить сплоченность со странами Балтии на фоне российской угрозы

„Мы все вместе обсудим, как предотвратить исходящие от России попытки внесения раскола и защитить этот регион для будущих поколений“, - заявила она в четверг, 1 июня, перед открытием конференции стран Совета государств Балтийского моря (СГБМ) в городе Висмар в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания.

На этой встрече в числе прочих тем будет обсуждаться извлечение из Балтийского моря боеприпасов времен мировых войн и расширение сети ветряных электростанций в регионе. Бербок указала, что Россия „не только нарушила нормы международного права, но и снесла мосты сотрудничества в балтийском регионе“.

Выход России из СГБМ

Членство России в СГБМ было приостановлено в начале марта 2022 года. В мае того же года Россия объявила о выходе из этой организации. До вторжения России в Украину СГБМ была одной из площадок, где вместе с Москвой обсуждалось сотрудничество по различным отраслевым темам.

Анналена Бербок отметила, что за 31 год своего существования Совет государств Балтийского моря сейчас более чем когда-либо подвергается вызовам из-за российской агрессии. По словам главы МИД ФРГ, безопасность в балтийском регионе - это отнюдь не только вопрос присутствия военно-морского флота и боевой авиации, здесь речь идет и о гражданском судоходстве, торговых путях, боеприпасах, оставшихся со времен мировых войн, силе и выносливости общества.

Бербок указала, что не в последнюю очередь речь идет и о расширении сети ветряных электростанций. „Возобновляемые энергии делают нас независимыми от импорта энергоносителей и являются нашим козырем в борьбе против климатического кризиса“, - пояснила она.



