Чудо природы: в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы родились четверняшки!

Трое мальчиков и девочка появились на свет сегодня во второй половине дня. И находятся под повышенным вниманием врачей и персонала больницы.

„Дети родились раньше срока, но с хорошими показателями. Их вес находится в диапазоне 1,4-1,8 кг“, - сообщил принимавший роды гинеколог и руководитель перинатального центра Ида-Таллиннской центральной больницы Ференц Ширко.

Мама новорожденных Ирина чувствует себя хорошо, семья очень рада пополнению. „Дети здоровы, это главное. Для трех детишек имена уже есть, но одному мальчику имя еще не дали“, - сказал отец семейства Григорий. Семья — уроженцы Ида-Вирумаа, которые живут сейчас в Таллинне. В семье ранее уже росли двое детей.

Впервые этом столетии в Эстонии четверняшки родились в 2017 году и тоже - в Ида-Таллиннской центральной больнице.



