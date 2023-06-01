ФОТО | Не только закрывают: в Нарве начали строительство детского сада с бассейном и соляной камерой

По словам Катри Райк, мэра Нарвы, это будет самый красивый садик в Эстонии. „Нарва заслуживает лучшего, – говорит Катри. – Сейчас все спрашивают, почему только один строим? Надеюсь, что через два с половиной года мы сможем начать строить еще один“. Райк приводит в пример слова одного из строителей, который готов переехать в Нарву, когда садик будет готов, потому что он будет красивым и современным.

„Логично открывать эстонский садик в Нарве, – считает Татьяна Стольфат, председатель городского собрания. – Тем более, что в наше время все так изменилось – много смешанных семей, то есть русско-эстонских. Эстонский – это ориентировочное название. У меня у самой внуки в Таллинне ходят в эстонский детский сад“.

Стольфат отметила, что в новом здании садика „Красная шапочка“ по адресу Харидусе, 10 будет современная среда, отвечающая всем требованиям дошкольных учреждений, будет бассейн и солевая камера для детей, у которых есть проблемы с дыханием.

По планам его должны сдать в феврале. На всякий случай, мэр аккуратно сказала, что через год в него уже точно будут ходить дети. „Сейчас приоритет – школы, поэтому конкурса на учителей и директора мы еще не объявляли“, – уточнила Райк. Но по словам Хелли Адамович, исполняющей обязанности директора „Красной шапочки“, учителя есть – это те, кто сейчас работает в этом эстонском садике. А вот директора надо будет найти. Сейчас Адамович руководит двумя детскими садами. Она рассчитывает, что с переездом в новое здание, у этого садика появится новый руководитель.