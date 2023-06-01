ФОТО | Не только закрывают: в Нарве начали строительство детского сада с бассейном и соляной камерой(7)
В Нарве заложили краеугольный камень в новое здание эстонского детского сада. Это будет первое построенное за 33 года помещение детского сада. Планируется, что весной 2024 года в него пойдет около 100 детей. Будут открыты шесть групп.
По словам Катри Райк, мэра Нарвы, это будет самый красивый садик в Эстонии. „Нарва заслуживает лучшего, – говорит Катри. – Сейчас все спрашивают, почему только один строим? Надеюсь, что через два с половиной года мы сможем начать строить еще один“. Райк приводит в пример слова одного из строителей, который готов переехать в Нарву, когда садик будет готов, потому что он будет красивым и современным.
„Логично открывать эстонский садик в Нарве, – считает Татьяна Стольфат, председатель городского собрания. – Тем более, что в наше время все так изменилось – много смешанных семей, то есть русско-эстонских. Эстонский – это ориентировочное название. У меня у самой внуки в Таллинне ходят в эстонский детский сад“.
Стольфат отметила, что в новом здании садика „Красная шапочка“ по адресу Харидусе, 10 будет современная среда, отвечающая всем требованиям дошкольных учреждений, будет бассейн и солевая камера для детей, у которых есть проблемы с дыханием.
По планам его должны сдать в феврале. На всякий случай, мэр аккуратно сказала, что через год в него уже точно будут ходить дети. „Сейчас приоритет – школы, поэтому конкурса на учителей и директора мы еще не объявляли“, – уточнила Райк. Но по словам Хелли Адамович, исполняющей обязанности директора „Красной шапочки“, учителя есть – это те, кто сейчас работает в этом эстонском садике. А вот директора надо будет найти. Сейчас Адамович руководит двумя детскими садами. Она рассчитывает, что с переездом в новое здание, у этого садика появится новый руководитель.
Острый для многих нарвитян вопрос о закрытии нескольких детских садов, Адамович прокомментировала так: „Надо смотреть на статистику, есть дети – открываем сады, нет – закрываем их. Если в семье нет денег, то на Канары не полетишь, поедешь на дачу. Это объективная ситуация“. Она рада, что появилась возможность построить новое пространство для „Красной шапочки“, потому что старое было бы дороже реновировать, да и после реновации, в нем не удалось бы сделать ту среду, которую планируют создать в новом здании.
На церемонии закладки краеугольного камня исполнили песню дети подготовительной группы садика „Красная шапочка“. В новом учебном году они пойдут в эстонскую гимназию.
Генподрядчик строительных работ – AS Ehitustrust.