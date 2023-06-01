В Эстонии сложилась невероятная ситуация: все быстрые электросамокаты не могут участвовать в дорожном движения

В чем дело? А в том, что в вынесенном 30 мая Государственным судом решении четко записано, что в соответствии с Законом о дорожном движении легким персональным средством передвижения не может считаться транспортное средство, скорость которого, заявленная производителем, превышает 25 км/ч или двигатель которого имеет мощность более одного киловатта.

Главное заключено именно в этой формулировке.

Во-первых: поскольку быстрый самокат не является легким средством передвижения, Госсуд приходит к выводу, что он является моторным транспортным средством.

Все моторные транспортные средства должны быть зарегистрированы соответствующим образом в Департаменте транспорта.

Но, как выясняется, электросамокат невозможно на основании общих признаков — предназначение, источник силы, скорость — отнести ни к одному виду моторных транспортных средств. Сегодня такой категории просто нет.

В своем решении Госсуд отмечает, что такое моторное транспортное средство, которое не прошло регистрацию, не может быть участником движения, и управление механическим транспортным средством , не прошедшим регистрацию или перерегистрацию в установленном порядке, является в соответствии с 203-й статьей Закона о дорожном движении наказуемым деянием (наказывается денежным штрафом в размере до 100 штрафных единиц).

Государственный суд в своем решении ничего не пишет о том, что электросамокаты могли бы считаться мотоциклами.

Таким образом, Закон о дорожном движении не позволяет электросамокатам, заявленная производителем скорость которых превышает 25 км/ч, проходить регистрацию, быть участниками дорожного движения они не могут даже в том случае, если на них устанавливается ограничитель скорости.

Другими словами, управлять моторным транспортным средством может лицо, обладающее правом управления моторным транспортным средством соответствующей категории. Сегодня быстрые самокаты не имеют категории, следовательно, невозможно получить разрешение на управление ими.