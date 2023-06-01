В Эстонии сложилась невероятная ситуация: все быстрые электросамокаты не могут участвовать в дорожном движения(77)
Департамент полиции и погранохраны, руководствуясь принятым позавчера Государственным судом решением, считает, что в дорожном движении не могут участвовать все электросамокаты, заявленная производителем скорость которых превышает 25 км/ч.
В чем дело? А в том, что в вынесенном 30 мая Государственным судом решении четко записано, что в соответствии с Законом о дорожном движении легким персональным средством передвижения не может считаться транспортное средство, скорость которого, заявленная производителем, превышает 25 км/ч или двигатель которого имеет мощность более одного киловатта.
Главное заключено именно в этой формулировке.
Во-первых: поскольку быстрый самокат не является легким средством передвижения, Госсуд приходит к выводу, что он является моторным транспортным средством.
Все моторные транспортные средства должны быть зарегистрированы соответствующим образом в Департаменте транспорта.
Но, как выясняется, электросамокат невозможно на основании общих признаков — предназначение, источник силы, скорость — отнести ни к одному виду моторных транспортных средств. Сегодня такой категории просто нет.
В своем решении Госсуд отмечает, что такое моторное транспортное средство, которое не прошло регистрацию, не может быть участником движения, и управление механическим транспортным средством , не прошедшим регистрацию или перерегистрацию в установленном порядке, является в соответствии с 203-й статьей Закона о дорожном движении наказуемым деянием (наказывается денежным штрафом в размере до 100 штрафных единиц).
Государственный суд в своем решении ничего не пишет о том, что электросамокаты могли бы считаться мотоциклами.
Таким образом, Закон о дорожном движении не позволяет электросамокатам, заявленная производителем скорость которых превышает 25 км/ч, проходить регистрацию, быть участниками дорожного движения они не могут даже в том случае, если на них устанавливается ограничитель скорости.
Другими словами, управлять моторным транспортным средством может лицо, обладающее правом управления моторным транспортным средством соответствующей категории. Сегодня быстрые самокаты не имеют категории, следовательно, невозможно получить разрешение на управление ими.
Недавно Центр дорожного движения сообщил , что перед тем как покупать легкое средство передвижения и передвигаться на нем, следует убедиться в том, можно ли вообще быть участником дорожного движения.
Легкие средства передвижения, как отмечает Центр дорожного движения, предназначены для передвижения в пешеходной среде, отсюда и требования к мощности и скорости. Как показывает практика, в большинстве случаев с электросамокатов снимают ограничители скорости. В результате некоторые водители лишаются возможности ходатайствовать о водительских правах, так как первичное право на управление транспортным средством выдается только тем лицам, которые не имеют действующего наказания за езду без прав.
NB! Ждем комментарий Департамента транспорта
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