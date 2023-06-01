Заявления обманутых текут рекой! Люди ежедневно теряют тысячи евро при совершении покупок в интернете

Тартумаа

31 мая в полицию обратился 55-летний мужчина, который хотел купить автомобиль за 4100 евро и перечислил продавцу 2000 евро. В соответствии с договоренностью остальные деньги покупатель должен был заплатить наличными. Однако покупатель так и не дождался автомобиля, продавец на контакт не вышел. Ущерб, причиненный в результате мошенничества, составил 2000 евро.

Валгамаа

31 мая в полицию обратился 30-летний мужчина, который хотел приобрести ковш-грохот на экскаватор. Мужчина перечислил продавцу деньги, но ковш-грохот так и не получил. Ущерб, причиненный мошенником, оценивается в 9506 евро.

Пярнумаа

31 мая полиции возбудило уголовное производство в связи с тем, что 36-летний житель Пярну заказал по интернету товары, и чтобы расплатиться за них должен был купить на сайте Moonpay криптовалюту. Спустя несколько дней для получения разрешения на пересылку товара мужчине пришлось докупить криптовалюту. Заказанный товар мужчина не получил, деньги ему не вернули. Материальный ущерб составил 980 евро.

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