СХЕМЫ | Строительство трамвайной ветки в Старый порт приведет к закрытию для движения новых участков

Строительство трамвайных путей в Старый порт вызовет изменения в организации дорожного движения в районе перекрестка улицы Курси и бульвара Пыхья сроком до середины сентября. Со вторника, 6 июня, для движения автотранспорта закроется участок улицы Курси перед „Котлом культуры“, с 26 июня закроется также перекресток бульвара Пыхья и улицы Курси.

В ходе работ в районе перекрестка улицы Курси и бульвара Пыхья пройдет замена подземных коммуникаций, необходимая в связи со строительством трамвайной ветки в Старый порт.

Во время закрытия этого участка движение будет реорганизовано, в работе общественного транспорта это не вызовет дополнительных изменений. Участникам движения рекомендуется на время строительных работ избегать передвижения на автомобиле в центре города.

Информация о строительстве трамвайной линии в Старый порт, движении общественного транспорта, этапах работ, а также съемы объезда для автотранспорта доступны на сайте tallinn.ee/ru/vanasadamatramm .

В результате работ летом 2024 года в Таллинне будет открыта новая трамвайная линия протяженностью почти 2,5 км, которая будет начинаться от перекрестка улиц Кивисилла с улицей Гонсиори и будет доходить до бульвара Мере. Укладка проезжей части и тротуаров, установка средств организации движения, автобусных павильонов и другого инвентаря, а также работы по озеленению, согласно договору, будут завершены к февралю 2025 года.