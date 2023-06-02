„Не надо меня трогать!“ В Эстонию пришла новая традиция, о которой должен знать каждый!

Эстонское общество защиты животных уже в девятый раз организует мероприятие по сбору средств для нуждающихся животных Käpakäik. В этом году году шествие состоится в субботу, 3 июня, в рамках Дней Старого города.

Мероприятия направлено на то, чтобы привлечь внимание к животным, учитывать их присутствие в городе и помогать тем животным, которые нуждаются в помощи. Вместе с другими домашними питомцами в мероприятии примут участие собаки, на ошейнике или поводке которых закреплена желтая лента, которая означает, что по той или иной причине животное не следует беспокоить.

„Желтая ленточка вовсе не значит, что собака непременно злая, - пояснила пресс-секретарь Эстонского общества защиты животных Гейт Карураху. - Может быть несколько причин, по которым животное избегает контакта с незнакомыми людьми. Например, это может быть щенок, который только учиться общаться с людьми. Собака может быть после болезни или травмы, из-за слепоты или глухоты пугаться приближения чужих людей. Владельцы собак знают, что реакция питомца на неожиданный контакт может быть непредсказуемой“.

Традиция прикреплять желтую ленточку на ошейник или поводок зародилась в Австралии. Ленты стали использовать кинологи при дрессировке собак, давая понять владельцам других собак, что животное занято дрессировкой, и его лучше не беспокоить. Из Австралии эта традиция распространилась во всему миру, и сегодня желтая лента на ошейнике или поводке означает, что собаке необходимо собственное пространство и она по той или иной причине избегает контакта с чужими — людьми или другими собаками.

Посвященное домашним питомцам шествие Käpakäik состоится в субботу, 3 июня, в рамках Дней Старого города. Тем, кто придет на мероприятие с собакой, которая избегает контакта, Эстонское общество защиты животных предоставит возможность прикрепить на ошейник или поводок желтую ленту.

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